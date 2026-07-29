Franco Baresi non è morto, il Milan smentisce le fake news: “Sta affrontando un momento delicato”

Franco Baresi non è morto. Il Milan smentisce le fake news con un comunicato: “Invitiamo tutti a rispettare la sua privacy e a non contribuire alla diffusione di informazioni prive di qualsiasi fondamento”.

Franco Baresi non è morto. Il Milan smentisce le fake news con un comunicato ufficiale: "AC Milan smentisce le false notizie circolate in questi minuti riguardanti Franco Baresi. Franco sta affrontando un momento delicato e il Club gli è accanto con affetto, così come alla sua famiglia. Invitiamo tutti a rispettare la sua privacy e a non contribuire alla diffusione di informazioni prive di qualsiasi fondamento".

Nelle ultime ore si era diffusa la notizia della morte dell'ex capitano del Milan e della Nazionale Italiana, vicepresidente del club rossonero dal 2020, ma dopo verifiche accurate da parte di Fanpage.it è arrivata la nota ufficiale del club che ha smentito tutto.

Franco Baresi e l'intervento chirurgico per un intervento chirurgico per un nodulo polmonare

Franco Baresi ha affrontato una delle sfide più delicate della sua vita lontano dai riflettori del campo lo scorso anno, quando è stato sottoposto nell'agosto 2025 a un intervento chirurgico per la rimozione di un nodulo polmonare individuato durante un controllo medico di routine. Un momento difficile, affrontato con la stessa determinazione che lo ha accompagnato per tutta la sua straordinaria carriera.

La scoperta è arrivata in modo casuale, attraverso un normale percorso di prevenzione: gli accertamenti hanno evidenziato la presenza del nodulo e hanno reso necessario un intervento tempestivo. Baresi è stato operato con una tecnica mini-invasiva, una procedura che ha permesso di intervenire in maniera efficace riducendo l'impatto dell'operazione e favorendo un recupero più rapido. L'intervento si è concluso positivamente, senza complicazioni, dando il via alla fase di recupero.

Dopo l'operazione è iniziato un periodo di convalescenza caratterizzato dalla prudenza e dalla necessità di rispettare i tempi del corpo. L'ex difensore rossonero ha trascorso una prima fase di riposo nella propria abitazione, prima di proseguire con controlli specialistici, valutazioni oncologiche e tutte le cure di supporto necessarie per monitorare il percorso successivo all'intervento.

Una battaglia affrontata con discrezione, nello stile di Baresi. L'ex numero 6 del Milan, abituato durante la sua carriera a essere un punto di riferimento per compagni e tifosi, ha scelto di vivere questa fase con grande riservatezza, concentrandosi esclusivamente sul recupero e lasciando parlare i fatti.

Il ritorno alla vita pubblica è arrivato nel novembre 2025, quando Baresi è tornato a Casa Milan. Un momento particolarmente emozionante, perché ha rappresentato non soltanto una presenza istituzionale, ma anche il riabbraccio con il mondo che lo ha sempre considerato un simbolo. Ad accoglierlo il calore del club e l'affetto dei tifosi, che hanno manifestato tutta la loro vicinanza a una delle figure più amate della storia rossonera.

La fake news sulla morte di Franco Baresi

Prima che AC Milan smentisse ufficialmente le voci sulla morte di Franco Baresi, anche il vicepremier e Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, è rimasto vittima della fake news sulla scomparsa dell'ex capitano rossonero ha pubblicato sui social un messaggio di cordoglio per l’ex difensore.