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Il Lecce sogna Cavani, sondaggio per l’attaccante svincolato: a 39 anni può tornare in Serie A

La pazza idea del Lecce per il mercato è Cavani: la squadra di Di Francesco sogna il grande colpo in attacco a parametro zero, ma per adesso ci sono solo sondaggi.
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A cura di Ada Cotugno
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L'idea è sicuramente folle, ma Edinson Cavani al Lecce potrebbe diventare il colpo dell'estate. I salentini hanno cominciato a sondare il terreno con gli agenti dell'attaccante, oggi svincolato dopo la fine della sua avventura al Boca Juniors. L'ex Matador del Napoli ha 39 anni ma non ha ancora chiuso la porta a una nuova avventura del mondo del calcio e le strane vie del calciomercato potrebbero riportarlo in Italia, dove ha già vestito la maglia dei partenopei e quella del Palermo che lo ha fatto conoscere al mondo.

Non c'è ancora una trattativa avviata con l'entourage del giocatore, come riporta il Corriere del Mezzogiorno, ma c'è solo un sondaggio da parte del Lecce per capire le richieste economiche dell'uruguaiano, il vero nodo di tutta la trattativa. Sarebbe un rinforzo di grande spessore per Eusebio Di Francesco che anche quest'anno punterà ad avere la meglio nella lotta per non retrocedere in Serie B.

Cavani potrebbe prendere in considerazione l'idea di tornare in Serie A
Cavani potrebbe prendere in considerazione l'idea di tornare in Serie A

Pazza idea Cavani per il Lecce

Si resta ancora nel campo delle ipotesi, perché non c'è un'offerta e nemmeno una trattativa. Ma intanto il Lecce ha avviato i sondaggi per capire la disponibilità di Cavani a trasferirsi in Salento ma soprattutto le sue pretese economiche, il vero problema che potrebbe far saltare il grande colpo prima ancora di nascere. La squadra allenata da Di Francesco vorrebbe sorprendere il mercato con un innesto di spessore internazionale, un rinforzo per l'attacco ma specialmente per lo spogliatoio dove la sua presenza avrebbe un peso specifico importante.

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Gli offrono la possibilità di un ultimo ballo nel calcio italiano, dove è esploso con il Palermo e si è confermato con il Napoli, prima di andar in giro per Europa e Sudamerica fino a oggi. Cavani ha 39 anni ed è senza una squadra perché ha da poco salutato il Boca Juniors, ma la trattativa non è semplice: il Lecce non ha molto margine di manovra con lo stipendio e deve capire cosa chiede il centravanti per poter indirizzare il mercato. Il Piano B è Gift Orban, una pista che si può percorrere più facilmente, ma il sogno di questo mercato resta l'attaccante uruguaiano che darebbe la svolta a tutta la squadra.

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