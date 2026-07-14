Carlos Alcaraz riceve una grande notizia: può tornare a giocare a tennis: l’obiettivo è Cincinnati

Nei prossimi giorni Carlos Alcaraz dovrebbe ricevere l’ok per tornare a giocare. L’obiettivo è giocare Cincinnati e gli US Open.

La luce verde sta per arrivare. Carlos Alcaraz può iniziare a sorridere. Il dottor Cotorro nei prossimi giorni dovrebbe dare il là al tennista spagnolo per il ritorno alle gare, che potrebbe avvenire nel torneo di Cincinnati, che vinse un anno fa quando Jannik Sinner si ritirò dopo pochi game. Una buona notizia per il tennista spagnolo, ma più in generale per il tennis che aspetta di rivedere in campo uno dei suoi campioni.

Tre mesi di stop per Alcaraz per il problema al polso

Alcaraz non gioca dal torneo di Barcellona. La sua ultima partita l'ha disputata nella prima metà di aprile. Tre mesi di assenza. I forfait a Madrid e Roma, ma soprattutto al Roland Garros e a Wimbledon. Stagione compromessa per lo spagnolo, che ha visto Sinner trionfare a raffica ed è diventato numero 3, scavalcato pure da Zverev. All'Open del Canada non ci sarà. In tanti si sono preoccupati e allarmati, nonostante nei giorni scorsi aveva postato diverse immagini sui social network.

Alcaraz vuole giocare Cincinnati e gli US Open

Ora la speranza di vederlo a Cincinnati, nel settimo torneo 1000 della stagione, e poi agli US Open, dove Serena Williams vorrebbe averlo come partner nel doppio misto, aumentano. Serve un ultimo tassello. Ma il quotidiano spagnolo ‘La Verdad' scrive che l'ultimo controllo, effettuato venerdì scorso, dal professor Angel Ruiz-Cotorro è andato bene. Di controllo ce ne sarà un altro a breve. La strada sembra quella giusta, i carichi li ha leggermente aumentati, se si confermerà il percorso, la luce bene sarà automatica e il tennis potrà riacquisire una delle sue grandi stelle.

Alcaraz ripartirebbe da numero 3 ATP

In ogni caso non bisogna immaginare che pronti, via Alcaraz torni quello di sempre, perché Carlos è stato fuori a lungo e dovrà fare molta attenzione con il polso, al di là della lunga assenza che qualche problema fisica gliela darà, perché se non sarebbe facile tornare in campo sul duro e con un caldo asfissiante. Ma questo, nel caso, importerà poco ad Alcaraz, pronto a riprendere la via del campo con vera gioia, e che potrebbe finire subito dal lato di tabellone di Sinner.