Lamine Yamal ostenta una collana extra-lusso prima della Francia: “Mi sono fatto un regalo”

Una collana d’oro bianco e diamanti per la gara più importante: il gioiello da capogiro di Yamal prima della semifinale contro la Francia.

Tutta la Spagna spera che Lamine Yamal possa mostrare tutto il suo talento nella semifinale mondiale contro la Francia e poi in un'ipotetica finale. In attesa dei verdetti del campo a brillare ora è soprattutto la vistosa e lussuosa collana che l'attaccante del Barcellona ha ostentato in occasione dell'ultimo incontro con la stampa. Un oggetto prezioso dal valore eccezionale, che Lamine si è voluto regalare senza badare a spese.

Lamine Yamal in conferenza stampa prima della Francia con una collana eccezionale

Non è la prima volta che il giovane calciatore mostra il suo amore per i gioielli. Anche in passato Yamal ha mostrato monili di oro e altri materiali pregiati, soprattutto a ridosso dei match o nell'immediato post-partita. Questa volta l'ha fatto prima della delicatissima sfida contro Mbappé e compagni, in occasione del suo diciannovesimo compleanno. L'oggetto non poteva restare inosservato e inevitabilmente è arrivata la domanda che non ha sorpreso il giocatore spagnolo: "Non è un regalo perché l'ho pagato io, ma beh, è ​​un regalo da parte mia".

Lamine Yamal mostra la lussuosa collana prima di Francia–Spagna

Quanto vale la collana lussuosissima di Lamine Yamal

Questa collana apparentemente in oro bianco è composta da diversi fili con quelli che sembrano brillanti o diamanti. Il valore stimato secondo la stampa spagnola dovrebbe aggirarsi intorno ai 500mila euro. Non certo un acquisto sorprendente per la stella spagnola che si è contraddistinto dopo l'esplosione nel mondo del calcio per un cambio di vita importante. Una nuova casa da sogno per sé e per la sua famiglia, ma anche auto, oggetti di lusso, yacht e gioielli per Lamine Yamal che con il rinnovo del contratto andrà ad incassare circa 21 milioni di euro all'anno. Non male per un diciassettenne.

Sa di avere addosso tutti gli occhi del mondo del calcio il talentuoso Lamine che proprio per questo non ha perso occasione per ostentare la sua ricchezza. Soprattutto alla vigilia di quella che ha definito come la partita più importante della sua giovanissima carriera: "È la partita più importante che giocherò, e sono felice di essere arrivato a questo punto. Siamo molto emozionati e io, soprattutto, credo che sia senza dubbio la partita più importante che giocherò".