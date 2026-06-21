Lamine Yamal e Oyarzabal brillano, la Spagna cala il poker all’Arabia e manda un messaggio chiaro ai Mondiali 2026

La Spagna cala il poker all’Arabia Saudita con una prova convincente dopo il pareggio contro Capo Verde nel match d’esordio ai Mondiali 2026 e manda un messaggio alle rivali per la vittoria finale: la Roja c’è.

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La Spagna risponde ‘presente'. Poker all'Arabia Saudita con una prova convincente dopo l'opaco pareggio all'esordio nella Coppa del Mondo 2026 contro Capo Verde e manda un messaggio alle rivali per la vittoria finale: la Roja c'è.

Le Furie Rosse cancella con autorità i dubbi lasciati dal match precedente e si prendono la scena con una vittoria schiacciante. Ad Atlanta il confronto è a senso unico fin dai primi minuti. Gli spagnoli dominano il gioco e mettono in cassaforte il risultato già prima della mezz’ora, lasciando pochissimo spazio agli avversari.

Lamine Yamal e Oyarzabal lanciano la Spagna: poker all'Arabia

Grande protagonista della serata è Mikel Oyarzabal. L’attaccante della Real Sociedad confeziona l’assist per il vantaggio di Yamal, a segno dopo appena dieci minuti nella sua prima gara da titolare in un Mondiale. Tra il 21’ e il 24’, poi, Oyarzabal firma una doppietta che indirizza definitivamente la sfida, colpendo anche una traversa con una giocata di grande classe.

L’Arabia Saudita non riesce mai a rendersi realmente pericolosa dalle parti di Unai Simón. Al contrario, la Spagna continua a spingere e trova il quarto gol all’inizio della ripresa grazie all’autorete di Tambakti, provocata da una conclusione di Cucurella sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Nel finale Ferran Torres realizza anche una quinta rete, poi annullata per fuorigioco.

Con questo successo la Spagna sale a quota quattro punti e mette praticamente al sicuro il passaggio ai sedicesimi di finale. L’Arabia Saudita, invece, resta ferma a uno. A completare il programma della seconda giornata del girone H sarà la sfida tra Uruguay e Capo Verde.

Spagna-Arabia Saudita, il tabellino

MARCATORI: 10′ Yamal (S), 21′ Oyarzabal (S), 24′ Oyarzabal (S), 49′ aut. Al Tambakti (A).

SPAGNA (4-2-3-1): Unai Simón; Pedro Porro, Cubarsí, Laporte, Cucurella; Rodri, Pedri (71′ Fabian Ruiz); Lamine Yamal (46′ Yeremi Pino), Dani Olmo (61′ Merino), Baena (61′ Nico Williams); Oyarzabal (46′ Ferran Torres). CT. De La Fuente.

ARABIA SAUDITA (5-3-2): Al Owais; Lajami; Al Amri (60′ Hejji), Al Tambakti, Saud, Al Harbi; N. Al Dawsari, Al Juwayr (46′ Al Hamdan), Al Khaibari (46′ Kanno); Al Buraikan (60′ Abu Al Shamat), S. Al Dawsari. CT. Donis.

ARBITRO: Claus

AMMONITI: S. Al Dawsari (A), Kanno (A)