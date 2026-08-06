Calciomercato, news di oggi in diretta: Juve vicina a Zirkzee, Molina è della Roma. Mastantuono alla Fiorentina

Como e Fiorentina scatenate. Il Como continua a comprare e oggi ufficializzerà i difensori Chalobah e Couto. Mentre i viola prendono Franco Mastantuono dalla Fiorentina. La Juventus invece continua a navigare a fari spenti per Suzuki e Zirkzee. Molina è di fatto un calciatore della Roma, che lo ufficializzerà. L'Inter può tenere in squadra Pavard, visto che Romero può passare all'Atletico Madrid. Napoli vicino a Badiashile, Lukaku verso l'addio. Lang in bilico. Il Milan deve cedere prima di ampliare la rosa.
Le ultime notizie di calciomercato oggi 6 agosto 2026 e le trattative di giornata con acquisti, cessioni e trasferimenti per Juve, Inter, Milan, Napoli, Roma e le altre squadre di Serie A ed estere.
Lukaku verso l'addio al Napoli, che valuta Badiashile e prova a capire il futuro di Rafa Marin
Big Rom non raggiungerà il Napoli a Castel di Sangro. Nessun caso, ma un indizio gigante sul suo futuro. Lukaku verso l'addio, rischia di partire anche Rafa Marin. Mentre si avvicina sempre più il francese Badiashile.
Romero verso l'Atletico Madrid, l'Inter può tenersi Pavard: il francese sta convincendo
Il Cuti Romero si sta avvicinando all'Atletico Madrid. Può sfumare un altro colpo dei nerazzurri, ma poco male perché l'Inter potrebbe decidere di tenere in rosa Benjamin Pavard, difensore che ha convinto in queste prime amichevoli estive.
Juventus su Zirkzee, e c'è sempre Suzuki nel mirino per la porta
Un'altra punta per Spalletti, che ha chiesto espressamente Zirkzee. L'attaccante del Manchester United potrebbe arrivare in prestito. I Red Devils hanno aperto alla Juventus per il prestito. I bianconeri vorrebbero anche Suzuki, che potrebbe passare al PSG che in prestito potrebbe finire alla Juve.
Molina alla Roma, che cerca di piazzare altri due colpi: Gasperini ha bisogno di esterni
Finalmente un esterno per Gasperini, che nelle prossime ore avrà Nahunel Molina. L'ex Udinese sarà prelevato dall'Atletico Madrid. Trattativa definita per l'argentino, che firmerà una volta superate le visite mediche che effettuerà prima del fine settimana. Poi la Roma proverà a prendere anche due esterni d'attacco. Nusa è l'obiettivo numero uno.
Calciomercato Fiorentina, è fatta per Mastantuono: super colpo dal Real Madrid
Fabio Paratici ha fatto fin qui un mercato straordinario. Ennesimo colpo di livello per il dirigente della Fiorentina, che ha praticamente chiuso la trattativa per Franco Mastantuono, calciatore argentino del Real Madrid che compirà 19 anni tra pochi giorni. Il giocatore perfetto per il 4-3-2-1 di Fabio Grosso.
Le ultimissime notizie di calciomercato: le trattative di oggi 6 agosto 2026
Oggi potrebbero esserci la bellezza di quattro ufficialità di livello. Il Como dopo le visite aggiungerà in rosa Chalobah e Couto, mentre la Roma mette a disposizione di Gasperini invece Molina. Mastantuono per la Fiorentina. Juventus su Zirkzee e Suzuki. L'Inter difficilmente avrà Romero, verso l'Atletico Madrid, ma si terrà Pavard.