Calciomercato, news di oggi in diretta: Juve vicina a Zirkzee, Molina è della Roma. Mastantuono alla Fiorentina

Como e Fiorentina scatenate. Il Como continua a comprare e oggi ufficializzerà i difensori Chalobah e Couto. Mentre i viola prendono Franco Mastantuono dalla Fiorentina. La Juventus invece continua a navigare a fari spenti per Suzuki e Zirkzee. Molina è di fatto un calciatore della Roma, che lo ufficializzerà. L'Inter può tenere in squadra Pavard, visto che Romero può passare all'Atletico Madrid. Napoli vicino a Badiashile, Lukaku verso l'addio. Lang in bilico. Il Milan deve cedere prima di ampliare la rosa.

Le ultime notizie di calciomercato oggi 6 agosto 2026 e le trattative di giornata con acquisti, cessioni e trasferimenti per Juve, Inter, Milan, Napoli, Roma e le altre squadre di Serie A ed estere.