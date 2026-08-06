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Calciomercato, news di oggi in diretta: Juve vicina a Zirkzee, Molina è della Roma. Mastantuono alla Fiorentina

Calciomercato in diretta, le news di oggi 6 agosto 2026 e le trattative live di Juve, Inter, Milan, Napoli, Roma e le squadre di Serie A.

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6 Agosto 2026 , 6:30
A cura di Alessio Morra
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Como e Fiorentina scatenate. Il Como continua a comprare e oggi ufficializzerà i difensori Chalobah e Couto. Mentre i viola prendono Franco Mastantuono dalla Fiorentina. La Juventus invece continua a navigare a fari spenti per Suzuki e Zirkzee. Molina è di fatto un calciatore della Roma, che lo ufficializzerà. L'Inter può tenere in squadra Pavard, visto che Romero può passare all'Atletico Madrid. Napoli vicino a Badiashile, Lukaku verso l'addio. Lang in bilico. Il Milan deve cedere prima di ampliare la rosa.

Le ultime notizie di calciomercato oggi 6 agosto 2026 e le trattative di giornata con acquisti, cessioni e trasferimenti per Juve, Inter, Milan, Napoli, Roma e le altre squadre di Serie A ed estere.

08:30

Lukaku verso l'addio al Napoli, che valuta Badiashile e prova a capire il futuro di Rafa Marin

Big Rom non raggiungerà il Napoli a Castel di Sangro. Nessun caso, ma un indizio gigante sul suo futuro. Lukaku verso l'addio, rischia di partire anche Rafa Marin. Mentre si avvicina sempre più il francese Badiashile.

A cura di Alessio Morra
08:00

Romero verso l'Atletico Madrid, l'Inter può tenersi Pavard: il francese sta convincendo

Il Cuti Romero si sta avvicinando all'Atletico Madrid. Può sfumare un altro colpo dei nerazzurri, ma poco male perché l'Inter potrebbe decidere di tenere in rosa Benjamin Pavard, difensore che ha convinto in queste prime amichevoli estive.

A cura di Alessio Morra
07:30

Juventus su Zirkzee, e c'è sempre Suzuki nel mirino per la porta

Un'altra punta per Spalletti, che ha chiesto espressamente Zirkzee. L'attaccante del Manchester United potrebbe arrivare in prestito. I Red Devils hanno aperto alla Juventus per il prestito. I bianconeri vorrebbero anche Suzuki, che potrebbe passare al PSG che in prestito potrebbe finire alla Juve.

A cura di Alessio Morra
07:00

Molina alla Roma, che cerca di piazzare altri due colpi: Gasperini ha bisogno di esterni

Finalmente un esterno per Gasperini, che nelle prossime ore avrà Nahunel Molina. L'ex Udinese sarà prelevato dall'Atletico Madrid. Trattativa definita per l'argentino, che firmerà una volta superate le visite mediche che effettuerà prima del fine settimana. Poi la Roma proverà a prendere anche due esterni d'attacco. Nusa è l'obiettivo numero uno.

A cura di Alessio Morra
06:35

Calciomercato Fiorentina, è fatta per Mastantuono: super colpo dal Real Madrid

Fabio Paratici ha fatto fin qui un mercato straordinario. Ennesimo colpo di livello per il dirigente della Fiorentina, che ha praticamente chiuso la trattativa per Franco Mastantuono, calciatore argentino del Real Madrid che compirà 19 anni tra pochi giorni. Il giocatore perfetto per il 4-3-2-1 di Fabio Grosso.

A cura di Alessio Morra
06:30

Le ultimissime notizie di calciomercato: le trattative di oggi 6 agosto 2026

Oggi potrebbero esserci la bellezza di quattro ufficialità di livello. Il Como dopo le visite aggiungerà in rosa Chalobah e Couto, mentre la Roma mette a disposizione di Gasperini invece Molina. Mastantuono per la Fiorentina. Juventus su Zirkzee e Suzuki. L'Inter difficilmente avrà Romero, verso l'Atletico Madrid, ma si terrà Pavard.

A cura di Alessio Morra
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