Spagna-Arabia Saudita LIVE, risultato in diretta della partita dei Mondiali 2026: le formazioni in campo alle ore 18

La Spagna gioca, oggi, domenica 21 giugno 2026, contro l'Arabia Saudita per il secondo turno del gruppo H dei Mondiali dopo il deludente esordio contro Capo Verde. De La Fuente potrebbe giocarsi la carta Lamine Yamal dal 1′ con Oyarzabal e Nico Williams nel tridente. Gli arabi si affidano al talento di Al-Juwayr e Al-Dawsari. Il match si potrà seguire in diretta TV e streaming su DAZN ma non si potrà vedere in chiaro sulla Rai.
Dove vedere Spagna-Arabia Saudita ai Mondiali 2026 oggi in tv e streaming
La partita tra Spagna e Arabia Saudita, valida per il secondo turno del girone H dei Mondiali 2026, sarà trasmessa in Italia solo da DAZN. La selezione campione d'Europa in carica si potrà vedere in streaming sempre su DAZN. Il programma tv di oggi si chiuderà con Belgio-Iran, che si potrà seguire anche su Rai 1 e RaiPlay oltre a DAZN.