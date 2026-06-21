Spagna-Arabia Saudita LIVE, risultato in diretta della partita dei Mondiali 2026: le formazioni in campo alle ore 18

La Spagna gioca, oggi, domenica 21 giugno 2026, contro l'Arabia Saudita per il secondo turno del gruppo H dei Mondiali dopo il deludente esordio contro Capo Verde. De La Fuente potrebbe giocarsi la carta Lamine Yamal dal 1′ con Oyarzabal e Nico Williams nel tridente. Gli arabi si affidano al talento di Al-Juwayr e Al-Dawsari. Il match si potrà seguire in diretta TV e streaming su DAZN ma non si potrà vedere in chiaro sulla Rai.