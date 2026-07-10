Spagna-Belgio LIVE ai Mondiali 2026, diretta TV su Rai 1 e DAZN: a che ora vedere la partita

Oggi, venerdì 10 luglio, si disputa la seconda partita dei quarti di finale dei Mondiali 2026. In campo a Los Angeles Spagna e Belgio. L'incontro inizierà alle 21 ora italiana (le 12 in California). La vincente di Spagna-Belgio in semifinale troverà la Francia, che ha eliminato il Marocco. Diretta TV in chiaro su Rai 1 e per abbonati con DAZN. Streaming con RaiPlay e DAZN. Domani gli altri due quarti Norvegia-Inghilterra e Argentina-Svizzera.
I quarti di finale dei Mondiali 2026
Francia-Marocco 2-0
Spagna-Belgio oggi
Norvegia-Inghilterra domani
Argentina-Svizzera domani
Il cammino del Belgio ai Mondiali
Il Belgio arriva ai quarti da imbattuto. Un percorso non proprio liscio, ma la squadra ha mostrato fin qui grande carattere. Girone iniziato con due pareggi con Egitto e Iran, poi il 5-1 alla Nuova Zelanda ha regalato il primato. Nei sedicesimi la grande paura: da 0-2 a 3-2 con il Senegal, raggiunto tra l'86' e l'89' e battuto ai supplementari con un rigore. Infine il 4-1 agli Stati Uniti negli ottavi.
Il cammino della Spagna: che non ha subito nemmeno un gol ai Mondiali
La Spagna non ha iniziato bene, 0-0 con Capo Verde poi ha trovato il ritmo giusto battendo 4-0 l'Arabia Saudita e 1-0 l'Uruguay nel girone. 3-0 all'Austria nei sedicesimi e 1-0 al Portogallo negli ottavi. Unai Simon in 5 partite non ha incassato nemmeno una rete.
I risultati delle partite dei quarti dei Mondiali 2026
Fin qui si è giocata una sola partita dei quarti di finale. A Boston la Francia ha demolito il Marocco, piegato 2-0, sì, risultato onesto, ma nel gioco il divario è stato molto più ampio. Gol di Mbappé e Dembélé.
Dove vedere Spagna-Belgio ai Mondiali oggi in TV su Rai e DAZN
Questa è la serata dunque di Spagna-Belgio. Si comincia quando in Italia saranno le ore 21. C'è una squadra favoritissima, la Spagna che vuole tornare dopo 16 anni tra le prime quattro ai Mondiali. La partita si potrà seguire in diretta TV su Rai 1, in chiaro, e su DAZN, per abbonati. Streaming con RaiPlay e DAZN.