Spagna-Belgio LIVE ai Mondiali 2026, diretta TV su Rai 1 e DAZN: a che ora vedere la partita

Oggi, venerdì 10 luglio, si disputa la seconda partita dei quarti di finale dei Mondiali 2026. In campo a Los Angeles Spagna e Belgio. L'incontro inizierà alle 21 ora italiana (le 12 in California). La vincente di Spagna-Belgio in semifinale troverà la Francia, che ha eliminato il Marocco. Diretta TV in chiaro su Rai 1 e per abbonati con DAZN. Streaming con RaiPlay e DAZN. Domani gli altri due quarti Norvegia-Inghilterra e Argentina-Svizzera.

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