Calciomercato, news di oggi in diretta: Inter su Spence, offerta Roma per Garnacho. Juve, Oyarzabal e Sorloth alternative a Kolo Muani

La Roma ha presentato una prima offerta per Alejandro Garnacho: 5 milioni di euro per il prestito oneroso e diritto di riscatto fissato a 35 milioni, che può trasformarsi in obbligo al verificarsi di determinate condizioni. I giallorossi si muovono anche per Summerville e continuano a seguire Diego Moreira e Tzolis.
La Juventus aspetta un'apertura del PSG per Kolo Muani, valutato oltre 45 milioni, ma lavora alle alternative: Sorloth è il nome più caldo, mentre sono stati sondati anche Oyarzabal e Balogun. Per la difesa resta nel mirino Lucumí, con la clausola da 28 milioni in scadenza il 15 luglio.
Dopo il mancato arrivo di Khalaili, l'Inter tiene aperto il casting per la fascia destra: tra i tanti profili proposti ci sono Spence, Read, Vanderson, Molina, Doué e Ryerson. Per il centrocampo Curtis Jones resta l'obiettivo principale, mentre Pavard potrebbe rimanere.
L'Atalanta si avvicina ad Alajbegovic: vicino l'accordo con il Bayer Leverkusen per circa 25 milioni e contratto fino al 2031. La Fiorentina ha raggiunto un'intesa verbale con il Real Madrid per Valdepenas e continua a lavorare per Oulai. La Lazio prepara un nuovo blitz per Sergi Dominguez, il Lecce tratta Hysaj e il Napoli ha avviato i dialoghi per Favasuli.
Le ultime notizie di calciomercato oggi 14 luglio 2026 e le trattative di giornata con acquisti, cessioni e trasferimenti per Juve, Inter, Milan, Napoli, Roma e le altre squadre di Serie A ed estere.
Atalanta vicina ad Alajbegovic: operazione da 25 milioni
L'Atalanta accelera per Kerim Alajbegovic e si avvicina all'accordo con il Bayer Leverkusen sulla base di circa 25 milioni di euro. Il talento bosniaco classe 2007 avrebbe già definito le condizioni personali per un contratto fino al 2031. Percassi e Giuntoli stanno lavorando per completare l'operazione e anticipare la concorrenza sul giovane esterno, tra le rivelazioni dell'ultimo Mondiale.
L'agente di Palestra risponde a Marotta: "Ricostruzioni errate"
"Palestra è venuto meno a un impegno con l'Inter, l'agente ha scelto un'altra strada e ci siamo dovuti arrendere". Queste le dichiarazioni rilasciate da Beppe Marotta su uno dei tormentoni di inizio mercato che ha visto la società nerazzurra perdere uno dei suoi obiettivi principali, Marco Palestra, volato in Premier alla corte del Chelsea.
Ma di fronte a questa ricostruzione non è mancata la smentita di Lucci, uno dei procuratori dell'azzurro: "L'elemento che ha determinato l'esito della trattativa non è stato ricostruito in modo aderente. Inter e Atalanta per 45 giorni sono rimasti in contatto quotidiano ma non sono mai riusciti a trovare l'accordo definitivo.
Ciò ha determinato l'inserimento del Chelsea con cui i rapporti erano appena iniziati come riferito ai due club: un'entrata dirompente con cui ha chiuso l'operazione. Spero" ha concluso Lucci, "che si possa trovare la serenità, senza più attacchi pretestuosi a un ragazzo che merita rispetto".
Juventus, Kolo Muani si complica: Sorloth è l'alternativa più calda
La Juventus attende un'apertura del PSG per Kolo Muani, ma la valutazione superiore ai 45 milioni ha spinto i bianconeri a intensificare il lavoro sulle alternative. Il nome più caldo è Alexander Sorloth: sarebbe già stata raggiunta un'intesa con l'attaccante norvegese, mentre resta da convincere l'Atletico Madrid. Nell'operazione potrebbe entrare Nico Gonzalez. La Juve ha effettuato sondaggi anche per il centravanti della Real Sociedad e della Spagna Mikel Oyarzabal e per l'attaccante statunitense del Monaco Folarin Balogun, mentre per la porta la prima scelta resta Dibu Martinez.
Roma scatenata sul mercato: offerta da 40 milioni per Garnacho
La Roma fa sul serio per Alejandro Garnacho. Il club giallorosso ha presentato al Chelsea una prima offerta da 5 milioni per il prestito oneroso, con diritto di riscatto fissato a 35 milioni che può trasformarsi in obbligo al verificarsi di determinate condizioni. L'operazione complessiva raggiungerebbe così i 40 milioni richiesti dal club inglese. Gasperini aspetta almeno due rinforzi sugli esterni: la Roma sta provando ad avviare anche la trattativa per Summerville del West Ham e continua a seguire Diego Moreira e Tzolis.
Inter, tanti esterni proposti dopo Khalaili: Spence resta in cima alla lista
L'Inter non ha ancora scelto il sostituto di Khalaili. Nelle ultime ore ai nerazzurri sarebbero stati proposti tanti laterali destri. Djed Spence, attualmente impegnato con l'Inghilterra ai Mondiali, è uno dei nomi più graditi, ma il Tottenham chiede una cifra elevata. In lista ci sono anche Read del Feyenoord, Vanderson, Molina, Doué e Ryerson: per quest'ultimo l'Inter ha chiesto informazioni, ricevendo però una valutazione molto alta da parte del Borussia Dortmund. Ad oggi Spence sembra in cima alla lista, ma il club valuterà costi e caratteristiche prima di individuare il profilo sul quale affondare davvero.
Le ultimissime notizie di calciomercato: le trattative di oggi 14 luglio
L'Inter cerca un nuovo esterno destro dopo il mancato arrivo di Khalaili: Djed Spence è tra i nomi più graditi, ma il Tottenham chiede molto. In lista anche Read, Vanderson, Molina, Doué e Ryerson. La Roma ha offerto al Chelsea 5 milioni per il prestito di Garnacho, con diritto di riscatto a 35 milioni, e tratta anche Summerville. La Juventus insiste per Kolo Muani, ma valuta Sorloth, Oyarzabal e Balogun come alternative. L'Atalanta si avvicina ad Alajbegovic per circa 25 milioni, mentre la Fiorentina ha raggiunto un accordo verbale con il Real Madrid per Valdepenas. La Lazio prepara un nuovo blitz per Sergi Dominguez.