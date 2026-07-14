Calciomercato, news di oggi in diretta: Inter su Spence, offerta Roma per Garnacho. Juve, Oyarzabal e Sorloth alternative a Kolo Muani

La Roma ha presentato una prima offerta per Alejandro Garnacho: 5 milioni di euro per il prestito oneroso e diritto di riscatto fissato a 35 milioni, che può trasformarsi in obbligo al verificarsi di determinate condizioni. I giallorossi si muovono anche per Summerville e continuano a seguire Diego Moreira e Tzolis.

La Juventus aspetta un'apertura del PSG per Kolo Muani, valutato oltre 45 milioni, ma lavora alle alternative: Sorloth è il nome più caldo, mentre sono stati sondati anche Oyarzabal e Balogun. Per la difesa resta nel mirino Lucumí, con la clausola da 28 milioni in scadenza il 15 luglio.

Dopo il mancato arrivo di Khalaili, l'Inter tiene aperto il casting per la fascia destra: tra i tanti profili proposti ci sono Spence, Read, Vanderson, Molina, Doué e Ryerson. Per il centrocampo Curtis Jones resta l'obiettivo principale, mentre Pavard potrebbe rimanere.

L'Atalanta si avvicina ad Alajbegovic: vicino l'accordo con il Bayer Leverkusen per circa 25 milioni e contratto fino al 2031. La Fiorentina ha raggiunto un'intesa verbale con il Real Madrid per Valdepenas e continua a lavorare per Oulai. La Lazio prepara un nuovo blitz per Sergi Dominguez, il Lecce tratta Hysaj e il Napoli ha avviato i dialoghi per Favasuli.

Le ultime notizie di calciomercato oggi 14 luglio 2026 e le trattative di giornata con acquisti, cessioni e trasferimenti per Juve, Inter, Milan, Napoli, Roma e le altre squadre di Serie A ed estere.