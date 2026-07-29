Lo staff di Roberto Mancini in Nazionale, da Bonucci a Oriali: si rivedono le solite persone

Roberto Mancini ha scelto il suo staff per la Nazionale. Al fianco del CT ci saranno anche Leonardo Bonucci e Gabriele Oriali, come Team Manager.

Roberto Mancini è tornato CT dell‘Italia, Claudio Ranieri sarà il Direttore Tecnico, nonché presidente del Club Italia. Malagò ha scelto. In attesa della conferenza stampa di presentazione stanno venendo fuori i nomi dei componenti dello staff del nuovo CT della Nazionale, che potrebbe portare con sé Leonardo Bonucci e Gabriele Oriali.

Lo staff di Mancini in Nazionale

Fatta l'Italia ora tocca fare gli italiani, si diceva un tempo. Ricreato un gruppo di lavoro con Malagò che ha puntato su Mancini e Ranieri c'è ancora molto altro da fare. Prima ancora di rivedere gli azzurri in campo, a settembre, si deve creare uno staff tecnico. Di voci ce ne sono già parecchie. Per tanti anni Mancini ha lavorato con uno staff consolidato, di validi e fidati collaboratori, molti erano ex compagni di squadra. Ora ci dovrebbero essere una serie di novità rispetto alle sue precedenti esperienze. I nomi che si fanno sono quelli di Bonucci, Maccarone, Gagliardi e Roccati, più Gabriele Oriali, pronto a tornare come Team Manager.

Leonardo Bonucci pronto a tornare in Nazionale, ha fatto parte dello staff di Gattuso.

Torna Oriali: sarà il Team Manager dell'Italia

Il nome di Gabriele Oriali non stupisce. Ha esperienza da vendere, è un campione del mondo del 1982 ed ha svolto questo tipo di ruolo per tanti anni con l'Inter e nelle ultime due stagioni al Napoli, ma è stato team manager anche in Nazionale e al fianco proprio di Mancini e del compianto Vialli ha vinto gli Europei cinque anni fa. Un grande ritorno.

Bonucci farà parte dello staff di Mancini: quattro collaboratori certi

Da definire invece i ruoli dei vari componenti dello staff. Il ritorno di Leonardo Bonucci è quasi certo. Ex calciatore della Juventus, vincitore pure lui degli Europei cinque anni fa, è entrato nei quadri federali nel 2024 prima di passare alla nazionale maggiore come assistente di Gattuso. Poi è caldo il nome di Massimo Maccarone, ex bomber tra le tante di Siena, Empoli, Palermo e Middlesbrough che è stato nello staff di Mancini all'Al-Sadd.

In Qatar nello staff c'era anche Marco Roccati, ex portiere di Empoli e Fiorentina che da anni svolge il ruolo di preparatore dei portieri ed è al fianco di Mancini. Inoltre si parla di Antonio Gagliardi, match analyst con Prandelli, Mancini, Pirlo e Chivu nella sua carriera, tredici anni in Nazionale, ma anche al fianco di Mancini in Arabia Saudita e vice-allenatore dell'Iran nell'ultimo Mondiale.