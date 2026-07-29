CT Italia LIVE, oggi la conferenza di Mancini e Ranieri: a che ora e dove vederla in diretta TV e streaming

La conferenza stampa del nuovo CT dell'Italia Roberto Mancini e del DT Claudio Ranieri oggi, mercoledì 29 luglio, dalle ore 18:20. In diretta dalla sala conferenze della sede FIGC, in via Po 36, ci sarà la presentazione ufficiale della nuova squadra tecnica scelta da Malagò dopo il no a Pirlo per il caso Fonbet e le dimissioni di Maldini e Leonardo.
La carriera di Roberto Mancini dopo l'Italia: dall'Arabia al Qatar
Roberto Mancini bis. Per l'allenatore iesino è un ritorno sul "luogo del delitto" lasciato tre anni or sono con una pistola fumante: la famosa pec con cui abbandonava la nave azzurra per trasferirsi nella dorata Arabia. Un dietrofront dopo la delusione con la Macedonia del Nord che ancora oggi è vista come un'onta che non si può lavare e che pesa anche sul ritorno di Mancini come CT, scuse annesse.
Si era nel 2023 e i fasti del 2020 con un Europeo straordinario vinto in faccia all'Inghilterra a Wembley e la finalina per il 3° posto in Nations League erano stati abbondantemente dimenticati. Tutto avvenne a margine della seconda esclusione dell'Italia ai Mondiali, in quel caso Qatar2022, con la sconfitta ai playoff contro la Macedonia del Nord. Tra il trambusto generale, la "fuga" di Mancini con una mail e il ripiegamento su Luciano Spalletti mentre Mancini volava in Oriente, da dove è tornato rescindendo a giugno il contratto con i qatarioti dell'Al-Sadd
Il caos dopo il no a Pirlo per il caso Fonbet
Ma cos'è accaduto attorno ad Andrea Pirlo? La ricostruzione è complessa perché ha coinvolto alla fine non solo il mondo del calcio ma anche l'opinione pubblica e, infine, la politica. La collaborazione economica di sponsorizzazione ad un sito di scommesse russo, Fonbet, alla base dello "scandalo". Mentre Maldini e Leonardo, anche dopo averlo saputo, hanno continuato a sostenerne la candidatura alla panchina da CT, Malagò ha fatto un pass indietro, ritenendolo inopportuno. A conferma, le parole del Presidente federale in conferenza: "Mi sono assunto io ogni responsabilità di fermare la candidatura di Andrea pur sapendo perfettamente che avrebbe rescisso il contratto e si sarebbe liberato da ogni vincolo".
Malagò cerca una terza figura per l'Italia
Il Presidente Malagò nel corso della conferenza di ieri ha espresso anche una volontà di inserire un ulteriore nome all'interno della task force azzurra. Massimo riserbo sul chi sarà ma l'idea è chiara: "Prenderà il ruolo lasciato vacante e che era prima di Buffon e di Rivera, al quale aggiungerò anche una supervisione delle nazionali giovanili. Non si sostituisce a Viscidi, che resterà con noi".
Ranieri ha accettato di essere il DT
Claudio Ranieri invece entra a far parte del Club Italia e lo fa come Direttore Tecnico. L'ex allenatore della Roma sarà parte integrante e fondante del nuovo corso.
Mancini è il nuovo CT della Nazionale italiana
Roberto Mancini dunque è tornato CT dell'Italia, a tre anni di distanza dal fragoroso addio. Il tempo delle polemiche, delle scelte, dei no, delle polemiche è alle spalle. Si bada solo al futuro che si chiama Mancini, l'uomo a cui è destinata la ricostruzione della Nazionale, ha firmato un quadriennale.
Dove vedere la conferenza di Mancini e Ranieri in diretta TV e streaming
La conferenza di presentazione di Mancini e Ranieri prenderà il via alle ore 18:20 e si potrà seguire in diretta TV su Sky, che la manderà in onda in diretta sul canale 200, e avrà alcune finestre sui canali Rai. Certo lo streaming per abbonati con Sky Go e NOW e gratis con RaiPlay.