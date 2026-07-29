CT Italia LIVE, oggi la conferenza di Mancini e Ranieri: a che ora e dove vederla in diretta TV e streaming

Roberto Mancini bis. Per l'allenatore iesino è un ritorno sul "luogo del delitto" lasciato tre anni or sono con una pistola fumante: la famosa pec con cui abbandonava la nave azzurra per trasferirsi nella dorata Arabia. Un dietrofront dopo la delusione con la Macedonia del Nord che ancora oggi è vista come un'onta che non si può lavare e che pesa anche sul ritorno di Mancini come CT, scuse annesse.

Mancini d'Arabia, una delle foto della nuova avventura una volta salutata la Nazionale

Si era nel 2023 e i fasti del 2020 con un Europeo straordinario vinto in faccia all'Inghilterra a Wembley e la finalina per il 3° posto in Nations League erano stati abbondantemente dimenticati. Tutto avvenne a margine della seconda esclusione dell'Italia ai Mondiali, in quel caso Qatar2022, con la sconfitta ai playoff contro la Macedonia del Nord. Tra il trambusto generale, la "fuga" di Mancini con una mail e il ripiegamento su Luciano Spalletti mentre Mancini volava in Oriente, da dove è tornato rescindendo a giugno il contratto con i qatarioti dell'Al-Sadd