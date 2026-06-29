Calciomercato, news di oggi in diretta: Milan su Antonio Silva. La Juve lavora per Liberali, che piace tanto al Como. Inter-Napoli, che sfida per Khalaili

Il Milan dopo Gonçalo Ramos spinge per un altro portoghese, ovvero il difensore del Benfica Antonio Silva in passato accostato alla Juventus. Bianconeri che cercando il via libera del PSG dopo l'intesa con Kolo Muani, e monitorano anche la situazione portiere con un ritorno in auge del DiBu Martinez dopo che l'Aston Villa si è mostrato aperto al dialogo. In uscita Miretti, mentre Lucumì sembra sempre più il prescelto per la difesa oltre a Muharemovic. Occhi puntati anche su Kessié che però aspetta la fine dei Mondiali.
Inter e Napoli potrebbero ritrovarsi a sfidarsi per Khalaili. Proseguono i discorsi con Pio Esposito per il rinnovo e per la cessione di de Vrij al Panathinaikos. In casa Roma si lavora sul fronte delle uscite, con Soulé verso l'Arabia. Como scatenato con Chalobah del Chelsea primo obiettivo per la difesa dopo Nico Paz e Ivanovic del Benfica per l'attacco. I lariani seguono con interesse anche Liberali, che piace anche alla nuova Juve di Carnevali.
Le ultime notizie di calciomercato oggi 29 giugno e le trattative di giornata con acquisti, cessioni e trasferimenti per Juve, Inter, Milan, Napoli, Roma e le altre squadre di Serie A ed estere.
De Giorgio saluta il Potenza: firmerà con la Juve Stabia
Oggi, lunedì 29 giugno, è attesa la risoluzione consensuale del contratto tra Pietro De Giorgio e il Potenza. Una volta concluso l'iter burocratico, il tecnico potrà formalizzare il suo passaggio alla Juve Stabia in Serie B.
Come già emerso nelle scorse ore, l'accordo con il club campano è ormai definito e la firma arriverà subito dopo la separazione ufficiale dalla società lucana.
Zaniolo-Udinese, intesa ancora lontana: l'agente apre ad altre soluzioni
La trattativa tra l‘Udinese e Nicolò Zaniolo non è ancora arrivata al traguardo. Le parti continuano a confrontarsi, ma al momento manca l'accordo sull'ingaggio del giocatore, motivo per cui il futuro dell'ex Roma resta ancora tutto da definire.
A fare il punto è stato il suo procuratore, Claudio Vigorelli, intervenuto a Calciomercato – L'Originale: "Le trattative al momento non vedono le parti d'accordo, stiamo negoziando ma l'accordo non c'è. Ogni momento può essere buono, ma se le condizioni resteranno queste valuteremo le opportunità che si presenteranno oltre l'Udinese".
Le prossime ore potrebbero risultare decisive, ma se non dovessero esserci passi avanti, Zaniolo potrebbe prendere in considerazione anche altre destinazioni.
Roma, avanti con i rinnovi: Dybala e Çelik verso l'accordo, poi toccherà a Pellegrini
In attesa che il mercato entri nel vivo tra nuovi acquisti e possibili cessioni, la Roma prosegue il lavoro sui rinnovi di contratto dei giocatori già in rosa. Le trattative per prolungare gli accordi di Paulo Dybala e Zeki Çelik stanno facendo passi avanti, con dialoghi costanti tra il club e gli entourage dei due calciatori per definire gli ultimi dettagli.
Una volta chiuse queste operazioni, la dirigenza giallorossa concentrerà le proprie attenzioni sul futuro del capitano Lorenzo Pellegrini, che sarà il prossimo nome sul tavolo delle trattative per il rinnovo.
Venezia, ufficiale l'ingaggio di Lisman
Il Venezia mette a segno il suo secondo acquisto ufficiale della sessione estiva. Il club arancioneroverde ha annunciato l'arrivo di Kornel Lisman, esterno offensivo prelevato dal Lech Poznań.
Il giocatore ha sottoscritto un contratto valido fino al 30 giugno 2030, con un'opzione che consentirà alla società di estendere l'accordo per un'ulteriore stagione.
Como, assalto a Liberali: pronta la clausola da 6 milioni, ma c'è il Sassuolo
Il Como continua a muoversi con decisione sul mercato e mantiene vivo l'interesse per Mattia Liberali. Il talento, inizialmente individuato come possibile alternativa a Nico Paz nel reparto offensivo, resta un obiettivo concreto del club lariano anche a prescindere dall'esito di quella trattativa.
L'operazione potrebbe andare in porto grazie all'attivazione della clausola rescissoria da 6 milioni di euro, cifra della quale il 50% spetterebbe al Milan. La società prenderà una decisione definitiva nei prossimi giorni. Intanto, sul giocatore resta vigile anche il Sassuolo, allenato da Alberto Aquilani, tecnico che conosce bene Liberali avendolo già avuto a disposizione.
L'Inter su Khalaili, sfida di mercato con il Napoli
L'Inter ha dovuto rivedere i suoi piani di mercato dopo il mancato arrivo di Palestra. Ecco allora che i nerazzurri hanno inserito anche l'israeliano Anan Khalaili tra gli obiettivi. L'esterno aveva già un accordo di massima con il calciatore, ma mancava e manca quella con l'Union Saint-Gilloise che chiedeva 16-17 milioni. In questo scenario i nerazzurri potrebbero piazzare l'affondo, anche se al momento ci sono tante piste da seguire per i nerazzurri. De Vrij ai saluti: oggi è il giorno del Panathinaikos.
Kolo Muani alla Juventus, cosa manca per chiudere
Ormai sembra noto che tra Kolo Muani e la Juventus ci sia un accordo di massima. Si parla di un possibile contratto lungo, quinquennale. Quello che manca è l'intesa con il PSG con la società bianconera che proverà questa settimana a chiudere il discorso. Nelle ultime ore risalite le quote del DiBu Martinez, dopo l'apertura dell'Aston Villa (10 milioni), ma resta in piedi anche la pista Vicario e la suggestione Carnesecchi anche se per l'Atalanta è incedibile. Per la difesa Lucumì e Muharemovic nomi caldi, con Miretti sempre più vicino all'uscita.
Calciomercato Milan, Antonio Silva nuovo colpo in canna per la difesa
l Milan prova a parlare sempre più portoghese e dopo aver chiuso per Gonçalo Ramos l'obiettivo è Antonio Silva. I rossoneri stanno provando a sistemare la difesa e allora ecco il tentativo per il 22enne del Benfica, in scadenza nel 2027. In passato il ragazzo fu accostato anche alla Juventus, ma questa volta i tempi per un approdo in Italia potrebbero essere maturi. Possibile incontro nelle prossime ore. Cardinale e Amorim seguono anche Hjulmand.
Le ultimissime notizie di calciomercato: le trattative di oggi 29 giugno
Dopo aver messo le mani su Gonçalo Ramos, il Milan punta con decisione un altro talento portoghese: i rossoneri sono in forte pressing sul Benfica per il centrale António Silva, giocatore che in passato era finito anche nei radar della Juventus. Dal canto suo, la Juventus attende il semaforo verde dal Paris Saint-Germain dopo aver già raggiunto un principio d'accordo con Kolo Muani. Settimana decisiva. Grandi manovre anche tra i pali: i bianconeri sondano il terreno per il "Dibu" Martínez, con l'Aston Villa che ha aperto inaspettatamente a una trattativa. Sul fronte uscite si registra la partenza di Miretti, mentre per la difesa l'obiettivo numero uno resta Lucumì, affiancato dal giovane Muharemović. Piace sempre Kessié, il quale però prenderà una decisione definitiva solo al termine dei Mondiali.
Si profila un infuocato duello di mercato tra Inter e Napoli, pronte a sfidarsi per il cartellino di Khalaili. In casa nerazzurra si lavora contemporaneamente ai dettagli contrattuali: continuano i contatti per blindare Pio Esposito con il rinnovo, mentre è ai dettagli l'addio di de Vrij, ormai promesso sposo del Panathinaikos. Fase di sfoltimento per la Roma, concentrata sulle cessioni per fare cassa: l'indiziato principale a salutare Trigoria è Soulé, tentato dalle ricche sirene del calcio arabo. Intanto finito il tormentone su Lewandowski: si è legato ai Chicago Fire.