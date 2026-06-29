Calciomercato, news di oggi in diretta: Milan su Antonio Silva. La Juve lavora per Liberali, che piace tanto al Como. Inter-Napoli, che sfida per Khalaili

Dopo aver messo le mani su Gonçalo Ramos, il Milan punta con decisione un altro talento portoghese: i rossoneri sono in forte pressing sul Benfica per il centrale António Silva, giocatore che in passato era finito anche nei radar della Juventus. Dal canto suo, la Juventus attende il semaforo verde dal Paris Saint-Germain dopo aver già raggiunto un principio d'accordo con Kolo Muani. Settimana decisiva. Grandi manovre anche tra i pali: i bianconeri sondano il terreno per il "Dibu" Martínez, con l'Aston Villa che ha aperto inaspettatamente a una trattativa. Sul fronte uscite si registra la partenza di Miretti, mentre per la difesa l'obiettivo numero uno resta Lucumì, affiancato dal giovane Muharemović. Piace sempre Kessié, il quale però prenderà una decisione definitiva solo al termine dei Mondiali.

Si profila un infuocato duello di mercato tra Inter e Napoli, pronte a sfidarsi per il cartellino di Khalaili. In casa nerazzurra si lavora contemporaneamente ai dettagli contrattuali: continuano i contatti per blindare Pio Esposito con il rinnovo, mentre è ai dettagli l'addio di de Vrij, ormai promesso sposo del Panathinaikos. Fase di sfoltimento per la Roma, concentrata sulle cessioni per fare cassa: l'indiziato principale a salutare Trigoria è Soulé, tentato dalle ricche sirene del calcio arabo. Intanto finito il tormentone su Lewandowski: si è legato ai Chicago Fire.