Chi è Gonçalo Ramos, l’acquisto più costoso nella storia del Milan che al PSG faceva solo la riserva

L’attaccante portoghese acquistato dal PSG sarà il nuovo numero 9 per il Milan di Amorim che lo ha richiesto espressamente. Soprannominato “O pistolero”, ha già svolto le visite mediche in gran segreto negli Stati Uniti.

Goncalo Ramos al PSG, dove si è laureato 2 volte campione d’Europa

Il Milan ha battuto la concorrenza di diversi club ed ha raggiunto un'intesa con il PSG per concludere l'affare Gonçalo Ramos, attaccante portoghese classe 2002 che vestirà la maglia numero 9 nella squadra di Amorim dopo un acquisto-lampo, trattato a fari senti dagli uomini di Gerry Cardinale. Impegnato ai Mondiali 2026 con la nazionale lusitana, dove ha per il momento giocato solo uno spezzone della gara contro il Congo, Ramos era in cima ai desiderata del neo tecnico rossonero. Il giocatore lascia il PSG dove non era titolare e sarà a tutti gli effetti il colpo più costoso nella storia del Milan: 70 milioni di euro pagati ai parigini.

Gonçalo Ramos, l'acquisto più costoso del Milan: superato il connazionale Leao

Il blitz odierno che si è concretizzato in una chiusura della trattativa che attende semplicemente l'ufficialità, è stato possibile perché l'attaccante portoghese è stato esplicitamente richiesto dal nuovo tecnico rossonero, Ruben Amorim. La base fissa garantita ai francesi tocca i 65 milioni di euro, per una valutazione finale del trasferimento che salirà fino ai 70 milioni complessivi inserendo anche i bonus. Conti alla mano, dunque, Ramos diviene a tutti gli effetti il giocatore più pagato nella storia del Milan, scavalcando il connazionale Rafa Leao.

Ecco la Top10 degli acquisti più pagati nella storia del Milan

1 Gonçalo Ramos 70.000.000 (Fisso + Bonus) – 2026 dal Paris Saint-Germain

2 Rafael Leao 49.500.000 (Inclusi indennizzi successivi) – 2019 dal Lille

3 Manuel Rui Costa 41.320.000 – 2001 dalla Fiorentina

4 Leonardo Bonucci 42.000.000 – 2017 dalla Juventus

5 Lucas Paquetá 38.400.000 – 2019 dal Flamengo

6 André Silva 38.000.000 – 2017 dal Porto

7 Filippo Inzaghi 36.150.000 (Controvalore in Lire + Zenoni) – 2001 dalla Juventus

8 Mattia Caldara 36.800.000 (Scambio alla pari con Bonucci) – 2018 dalla Juventus

9 Alessandro Nesta 31.000.000 – 2002 dalla Lazio

10 Charles De Ketelaere 36.500.000 (Prezzo base lordo iniziale) – 2022 dal Club Brugge

Gonçalo Ramos al Milan: le visite mediche in gran segreto negli Stati Uniti

L'arrivo di Ramos al Milan è stato un vero e proprio colpo di mercato "perfetto", con il club che è riuscito a non far trapelare alcunché alla stampa e, di conseguenza, alla concorrenza. Una corte serrata e precisa a tal punto che le prime indiscrezioni giunte dopo la notizia della conclusione dell'affare, confermano che abbia già svolto le visite mediche, un paio di settimane fa quando è iniziata la trattativa: a causa del fitto calendario dei Mondiali 2026, per accelerare il tutto senza fargli lasciare il ritiro della nazionale, lo staff medico rossonero è volato direttamente negli Stati Uniti, dove Ramos ha svolto i test clinici in gran segreto.

La classica esultanza del portoghese, l’acquisto del Milan più costoso: 70 milioni

Gonçalo Ramos e il record ai Mondiali 2022: tripletta al debutto, sostituendo Cr7

L'aneddoto più celebre e da tutti conosciuto attorno a Gonçalo Ramos, invece, risiede nella sua consacrazione mondiale avvenuta nell'edizione 2022 in Qatar. Negli ottavi di finale contro la Svizzera, il CT del Portogallo Fernando Santos prese la decisione storica di escludere dai titolari Cristiano Ronaldo per schierare il giovane Ramos che, alla sua prima presenza da titolare in un Mondiale, rispose segnando una tripletta leggendaria. Grazie a quella prestazione, diventò il primo giocatore a riuscirci al debutto, dai tempi di Miroslav Klose nel 2002.

Gonçalo Ramos: da riserva al PSG a punta centrale nel 3-4-2-1 di Amorim

Il giocatore portoghese in questa stagione con la maglia del PSG a seguito di Luis Enrique ha collezionato 45 presenze totali, 12 gol e 2 assist in 1.704 minuti tra campionato, coppe nazionali e partite internazionali. "O Pistolero" come viene chiamato in patria per il suo modo di esultare non è mai riuscito a ritagliarsi sotto la Torre Eiffel un ruolo da titolare, subendo sempre la concorrenza, motivo per cui ha deciso di cambiare aria. Con Amorim, che adotterà il suo iconico e collaudato 3-4-2-1 flessibile, Gonçalo Ramos agirà dunque da punta centrale, inamovibile, ideale per guidare il pressing offensivo e finalizzare i cross dalle fasce.