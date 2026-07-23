Come fa il Venezia neopromosso a fare un calciomercato così: 11 nuovi acquisti e 40 milioni spesi

Il Venezia ha già investito oltre 40 milioni di euro nel calciomercato, l’acquisto più costoso è Akor Adams. Insieme ai proprietari americani come socio c’è anche Drake.

Nelle ultime stagioni il Venezia ha fatto su e giù tra Serie A e Serie B. Quella ottenuta la scorsa primavera è la terza promozione in sei anni, le due ultime esperienze in Serie A, però, sono state negative: due retrocessioni su due. Adesso, però, l'orizzonte è totalmente differente. Si è nemmeno a fine luglio e i neroverdi hanno già effettuato una campagna acquisti con i fiocchi. Undici giocatori acquisti per Stroppa e circa 40 milioni di euro spesi, una cifra enorme per una neopromossa, considerando pure che il mercato è ancora molto lungo.

I tantissimi acquisti del Venezia in questo mercato

Fin qui una campagna acquisti eccezionale per il Venezia che acquistando Akor Adams ha piazzato l'undicesimo colpo di mercato. Prima di lui erano arrivati: Albion Rrahmani, Lisman, Bella-Kotchap, Gomes, Franjic, Pozzi e Berardi. In più sono stati presi a costo zero: Basic, Correia ed Helgason. Ora escludendo un paio di giovani, che avranno con Stroppa comunque modo di crescere, il Venezia ha comprato almeno otto titolari. Non saranno tutti nomi conosciutissimi ai più, ma chi segue il calcio sa bene quant'è stata importante la campagna acquisti del club lagunare.

Il fiore all'occhiello è il nigeriano Akor Adams, attaccante preso dal Siviglia, per una cifra che arriverà fino a 22 milioni, bonus inclusi. Un investimento importante. Attaccante come Albion Rrahmani. La difesa è stata rinforzata con Correia, portoghese in arrivo dal Valencia, e Bella-Kotchap, preso dal Verona e reduce da un'ottima stagione. A centrocampo preso Basic, che non ha rinnovato con la Lazio ed ha grande esperienza in Serie A.

Le cifre degli acquisti di Adams e Rrahmani

Solo per Rrahmani e Adams, in combo, sono stati spesi oltre 30 milioni. Stroppa parlando a Sky ha detto: "Io credo molto nell'ossatura della squadra della stagione scorsa. Ci sono profili davvero importanti per proseguire il percorso insieme a me. Chiaramente un occhio a profili che possano alzare l'asticella è importante. Oltre a chi continuerà con noi questa avventura, chi arriverà dovrà fare la differenza per darci la possibilità di migliorare ancora di più". Quindi rosa ampia considerate anche le tante conferme.

Chi sono i proprietari del Venezia

Il Venezia appartiene a un consorzio di investitori americani che attraverso la holding VFC Newco 2020 LLC hanno acquistato il pacchetto di maggioranza dalle mani di un altro americano Duncan Niederauer, che è rimasto in qualità di socio di minoranza. La presidente è Francesca Bodie, che insieme al padre, Tim Leiweke, ha messo mano al portafoglio, investendo oltre cento milioni, a questa non va aggiunta la cifra spesa in questa sessione di mercato. Tra i co-proprietari c'è anche il famoso rapper canadese Drake.