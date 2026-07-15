Calciomercato, news di oggi in diretta: Juve decisa su Kessié e Kolo Muani. Roma in pressing su Garnacho e Summerville

Muharemovic si trasferirà dal Sassuolo al Leeds sulla base di 40 milioni di euro, di cui il 50% andrà nelle casse della Juventus. Ben 20 milioni dunque per la Vecchia Signora utilissimi per finanziare altre operazioni in entrata, come ad esempio Lucumì. Per il difensore, la cui clausola da 28 milioni scade oggi, la conclusione dell'affare potrebbe essere più vicina.

Per Kolo Muani invece è ancora stallo: i bianconeri vogliono prendere il giocatore alle loro condizioni ma il PSG resta su un prezzo alto pari a 50 milioni. I rapporti tra i francesi e la Vecchia Signora non sono dei migliori ma nel frattempo l’attaccante pur di contribuire alla chiusura dell’operazione si è anche abbassato l’ingaggio e così la Juve ha fatto una nuova offerta ai parigini sperando che possano accettarla.

Piano piano poi, secondo Sky, la Juve sta portando avanti anche l’affare Kessié: l’offerta al giocatore già oggi potrebbe aumentare di nuovo e la sensazione è che il centrocampista potrebbe vestire davvero la maglia bianconera.