Calciomercato, news di oggi in diretta: Juve decisa su Kessié e Kolo Muani. Roma in pressing su Garnacho e Summerville

La Juventus può prendersi Kessié ma anche Lucumì dal Bologna consapevole di aver incassato 20 milioni dal trasferimento di Muharemovic dal Sassuolo al Leeds per 40 milioni (ai bianconeri va il 50% della cessione). Da monitorare anche la questione Kolo Muani. Il Milan invece si tiene stretto Modric pronto a rinnovare il suo accordo coi rossoneri. La Roma segue con attenzione Garnacho e Moreira ma anche Summerville. Il Napoli per la fascia destra valuta Favasuli ma anche Fortini, per l'attacco si cerca l'intesa con il Boca Juniors per Zeballos. Fiorentina scatenata, insiste per prendere Oulai dal Trabzonspor.
Le ultime notizie di calciomercato oggi mercoledì 15 luglio e le trattative di giornata con acquisti, cessioni e trasferimenti per Juve, Inter, Milan, Napoli, Roma e le altre squadre di Serie A ed estere.
Napoli-Zeballos, intesa con il giocatore: ora l'offerta al Boca Juniors
Il Napoli accelera per Exequiel Zeballos. Il club azzurro avrebbe già raggiunto l'intesa con l'esterno argentino, che ha ribadito al Boca Juniors la volontà di trasferirsi in Italia.
Resta da trovare l'accordo tra le società: il Napoli prepara un'offerta tra gli 8 e i 10 milioni di euro, approfittando del contratto del classe 2002 in scadenza a dicembre.
Zeballos, finito fuori rosa dopo il mancato rinnovo, dovrebbe firmare un quadriennale da circa 1,3 milioni a stagione. Prima della chiusura potrebbero servire alcune cessioni.
Antonio Silva sfuma per il Milan: il difensore è a un passo dal Bournemouth
Antonio Silva si allontana definitivamente dal Milan. Il difensore portoghese, tornato nelle ultime settimane nell'orbita rossonera dopo aver rifiutato il rinnovo con il Benfica, è ormai vicinissimo al Bournemouth. Decisiva l'accelerazione del club inglese, guidata dal direttore sportivo Tiago Pinto, grande estimatore del classe 2003. Il Milan non ha affondato il colpo e il Bournemouth conta ora di chiudere rapidamente l'operazione con il Benfica.
Inter, Spence e Doué per la fascia destra: servono almeno 30-35 milioni
Dopo il mancato rilascio dell'idoneità sportiva ad Anan Khalaili, l'Inter ha riaperto la ricerca del laterale destro. I profili più caldi sono Djed Spence del Tottenham e Guela Doué dello Strasburgo, ma entrambe le operazioni richiederebbero almeno 30-35 milioni.
La valutazione di Doué arriverebbe fino a 40 milioni, cifra considerata troppo alta dai nerazzurri. Spence sarebbe invece disponibile al trasferimento. Restano nella lista anche Nahuel Molina, Vanderson e Givairo Read.
Valdepenas alla Fiorentina, cosa manca per chiudere: c'è da convincere Mourinho
La Fiorentina è letteralmente scatenata sul mercato. Paratici sta rivoluzionando completamente la viola e per questo ha raggiunto con il Real Madrid un accordo verbale per il trasferimento di Victor Valdepenas in viola. L’intesa tra le parti è stata trovata, ma Mourinho vuole trattenere il giocatore almeno i primi giorni di ritiro. Un accordo che secondo Sky prevede anche che i Blancos mantengano il 50% sulla futura rivendita del calciatore.
Parallelamente, la dirigenza viola continua a trattare con il Trabzonspor per Oulai. Il club turco chiede una cifra giudicata elevata pari a 30 milioni di euro: si lavorerà per abbassare le pretese. In uscita invece oltre a Gosens allo Schalke, anche l'accordo trovato con il Wrexham per Matias Moreno: il club gallese verserebbe circa 8.5 milioni di euro nelle casse della società toscana, che manterebbe il 50% della rivendita. Per Valentini, invece, accordo raggiunto con il Gremio per il trasferimento del giocatore per 3.5 milioni di euro.
La Roma su Garnacho, Moreira e Summerville: trattative avanzate con i vari club
La Roma si sta muovendo con decisione sul mercato. I giallorossi sono su Garnacho e Moreira. La Roma ha fatto due offerte: una al Chelsea per Garnacho e una allo Strasburgo per Moreira. La proprietà del club londinese possiede anche la società di calcio francese. Per Garnacho l'offerta è di 5 milioni di prestito e 35 di diritto di riscatto che diventa obbligo a determinate condizioni. Ma ad oggi appare difficile arrivare leggermente più difficile arrivare a lui. Per Moreira i giallorossi hanno invece offerto 30 milioni più il 10% della futura rivendita. Per quanto riguarda Summerville invece, gli agenti sono gli stessi di Danilo Doekhi, il difensore centrale appena preso dalla Lazio, e per questo ieri erano a Roma. L'investimento complessivo dell'affare – da capire in che termini – si aggirerebbe intorno ai 40 milioni con ingaggio da 4 milioni.
Calciomercato Juventus, con i 20 milioni di Muharemovic bianconeri all'assalto di Lucumì, Kolo e Kessié
Muharemovic si trasferirà dal Sassuolo al Leeds sulla base di 40 milioni di euro, di cui il 50% andrà nelle casse della Juventus. Ben 20 milioni dunque per la Vecchia Signora utilissimi per finanziare altre operazioni in entrata, come ad esempio Lucumì. Per il difensore, la cui clausola da 28 milioni scade oggi, la conclusione dell'affare potrebbe essere più vicina.
Per Kolo Muani invece è ancora stallo: i bianconeri vogliono prendere il giocatore alle loro condizioni ma il PSG resta su un prezzo alto pari a 50 milioni. I rapporti tra i francesi e la Vecchia Signora non sono dei migliori ma nel frattempo l’attaccante pur di contribuire alla chiusura dell’operazione si è anche abbassato l’ingaggio e così la Juve ha fatto una nuova offerta ai parigini sperando che possano accettarla.
Piano piano poi, secondo Sky, la Juve sta portando avanti anche l’affare Kessié: l’offerta al giocatore già oggi potrebbe aumentare di nuovo e la sensazione è che il centrocampista potrebbe vestire davvero la maglia bianconera.
Le ultimissime notizie di calciomercato: le trattative di oggi mercoledì 15 luglio 2026
La Juventus punta Kessié, Lucumì e Kolo Muani dopo aver incassato 20 milioni dalla cessione per 40 milioni di Muharemovic dal Sassuolo al Leeds. Il Milan conta di rinnovare l'accordo con Modric anche per la prossima stagione mentre la Roma lavora su più fronti: Garnacho, Moreira e Summerville. La Fiorentina e il Real Madrid hanno invece raggiunto un accordo verbale per il trasferimento di Víctor Valdepeñas in viola. Resta da convincere Mourinho. Il Napoli invece non trascura la linea italiana, valutati sia Favasuli che Fortini per la fascia destra.