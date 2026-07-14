Chi è Ismail Elfath, l’arbitro statunitense designato per Inghilterra-Argentina: “Il preferito di Messi”

Ismail Elfath è l’arbitro designato per l’altra semifinale dei Mondiali tra Inghilterra e Argentina. Per gli inglesi è il direttore di gara “preferito di Messi”.

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Ismail Elfath è l'arbitro statunitense di origini marocchine designato dalla FIFA per arbitrare l'altra semifinale dei Mondiali tra Inghilterra e Argentina: la vincente affronterà la Spagna nella finalissima di domenica 19 luglio. Ebbene proprio il direttore di gara scelto per la sfida tra la nazionale di Tuchel e quella di Scaloni sta facendo discutere in Inghilterra. Per i tabloid inglese è stato scelto "il preferito di Messi" alimentando la teoria del complotto sul Mondiale truccato e ipresunti favori che sarebbero stati fatti nei confronti dell'Argentina fino a questo momento.

Detto che si tratta solo di voci e che la nazionale di Scaloni ha meritato ampiamente sul campo di accedere alla semifinale, resta da capire perché Elfath – diventando uno dei migliori direttori di gara della Major League Soccer ottenendo il badge FIFA nel 2016 e considerato tra i migliore al mondo – venga considerato l'arbitro perfetto per Messi. Sono piuttosto le strette analogie tra il suo destino e quello di Lionel Messi a sollevare interrogativi. Dietro queste allusioni si celano alcune statistiche che potrebbero far sorridere gli argentini. Non tanto un arbitro pronto a favorire Messi, quanto una sorta di portafortuna dell'argentino il quale ha incrociato questo direttore di gara in più occasioni in MLS.

Ismail Elfath quarto uomo nella finale Mondiali 2022 vinta dall'Argentina.

Ismail Elfath, ad esempio, è stato il quarto uomo nella finale dei Mondiali del 2022 tra Francia e Argentina vinta proprio dalla nazionale di Scaloni. Il Daily Mail ha messo in evidenza soprattutto un dato: da quando è diventato un giocatore dell'Inter Miami, Messi ha vinto tutte e quattro le partite arbitrate da Ismail Elfath segnando cinque gol. Di certo questo non si può imputare a presunti favoritismi nei confronti del capitano dell'Argentina. Per questo, considerarlo come "il preferito di Messi" significa che dal punto di vista scaramantico la Pulce possa essere felice di ritrovarsi di fronte un arbitro con cui ha sempre vinto nella sua carriera.

Ma ogni partita, come si sa, ha la sua storia e infatti l'Argentina dovrà vedersela in questa semifinale contro un avversario temibile come l'Inghilterra. La Nazionale di Tuchel ha dimostrato compattezza, forza, gruppo e anche tanta umiltà, arrivando a questo appuntamento nelle giuste condizioni e con la consapevolezza di poter davvero arrivare fino in fondo trainata dai gol di Kane senza dimenticare chiaramente la classe di Bellingham e una solidità difensiva che negli anni poteva essere considerata con uno dei punti deboli degli inglesi. Elfath o no, la partita partirà dal punteggio di 0-0 con la finale ormai alle porte.