Calciomercato, news di oggi in diretta: Celik, Kolo Muani e Goretzka per la Juve, Summerville verso la Roma. Napoli su Favasuli

Colpo della Juventus che ha scippato Celik lla Roma, il turco ha firmato un triennale. La Juventus vuole stringere per Kolo Muani, Dibu Martinez e Kessié, oltre a Pellgrino. Il Napoli segue sempre Favasuoli, mentre il Milan vigila in questi giorni. La Roma invece cerca esterni: i nomi, i soliti: Dodò, Molain, Summerville, oltre all'attaccante Tresoldi. L'Inter prova a stringe per Spince, Como a un passo da Chalobah, per quasi 30 milioni di euro. Atalanta vicinissima ad Alajbegovic.
Le ultime notizie di calciomercato oggi venerdì 17 luglio 2026 e le trattative di giornata con acquisti, cessioni e trasferimenti per Juve, Inter, Milan, Napoli, Roma e le altre squadre di Serie A ed estere.
Atalanta su Alajbegovic, e Maldini può passare al Sassuolo
Sarri si è presentato, ha avuto Gaetano e terrà anche Ederson. Nel mirino c'è soprattutto il bosniaco Alajbegovic. Quando l'affare si farà potrà essere ceduto al Sassuolo Daniel Maldini, pronto a cambiare ancora squadra.
Calciomercato Juventus, fatta per Celik: ora Kolo Muani, Pellegrino e Dibu Martinez
A sorpresa la Juventus ha soffiato Celik alla Roma, che era convinta di rinnovare il contratto al difensore turco. Spalletti ha bisogno di un portiere, si tratta Martinez, di un centrocampista di livello, Kessié o Goretzka, infine una punta: Kolo Muani e Pellegrino, chiesti espressamente da Spalletti.
Dodò o Molina alla Roma, che vuole sempre Summerville
Perso Celik, la Roma ha bisogno di un esterno destro: candidati Molina, finalista ai Mondiali con l'Argentina, e Dodò della Fiorentina, per l'attacco resta caldo il nome dell'olandese Summerville, oltre a quelli di Garnacho e Tresoldi.
Le ultimissime notizie di calciomercato: le trattative di oggi 17 luglio
Venerdì ricco si prevede per il calciomercato con la Juventus che ha preso Celik scippandolo alla Roma, che adesso va a caccia anche di un esterno – Dodò o Molina – oltre a inseguire Summerville e Tresoldi. L'Inter ha bisogno di un difensore e segue Lucumì. Il Milan aspetta Amorim, che ragione valutando la rosa in ritiro. Fermo il Napoli, che prova però il colpo Favasuli.