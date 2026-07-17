Calciomercato, news di oggi in diretta: Celik, Kolo Muani e Goretzka per la Juve, Summerville verso la Roma. Napoli su Favasuli

Colpo della Juventus che ha scippato Celik lla Roma, il turco ha firmato un triennale. La Juventus vuole stringere per Kolo Muani, Dibu Martinez e Kessié, oltre a Pellgrino. Il Napoli segue sempre Favasuoli, mentre il Milan vigila in questi giorni. La Roma invece cerca esterni: i nomi, i soliti: Dodò, Molain, Summerville, oltre all'attaccante Tresoldi. L'Inter prova a stringe per Spince, Como a un passo da Chalobah, per quasi 30 milioni di euro. Atalanta vicinissima ad Alajbegovic.

Le ultime notizie di calciomercato oggi venerdì 17 luglio 2026 e le trattative di giornata con acquisti, cessioni e trasferimenti per Juve, Inter, Milan, Napoli, Roma e le altre squadre di Serie A ed estere.