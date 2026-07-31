Juventus-Nizza, dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioni della partita amichevole

La Juventus oggi affronta il Nizza nella terza partita amichevole estiva. L’incontro prenderà il via alle ore 18. In campo anche i giovani Durmisi e Licina.

La Juventus scende in campo oggi, venerdì 31 luglio 2026, contro il Nizza nella terza amichevole pre-campionato dei bianconeri. La squadra di Spalletti disputa un'altra sfida internazionale dopo quelle con Basilea (0-0) e Standard Liegi (1-0). Ovviamente non ci saranno i nuovi acquisti Kolo Muani e Alajbegovic, che non sono stati ancora annunciati ufficialmente. L'incontro si giocherà allo Juventus Training Center. Calcio d'inizio alle ore 18. Diretta TV e streaming su DAZN. Ma si potrà vedere in streaming anche sulla piattaforma streaming di EASports, che nasce come famosissima divisione di Electronic Arts e che da decenni produce videogiochi a carattere sportivi.

I bianconeri sono molto attivi sul mercato, già piazzati quattro colpi. Due ufficializzati: Ekhator e Celik e due che lo saranno a breve: Kolo Muani e Alajbegovic. E il mercato della Juve non è forse nemmeno a metà. Perché va chiusa la trattativa per un portiere, un centrocampista e un difensore, oltre a un'altra punta, ma se non si cede anche David, dopo Openda, per ora quella situazione resterà chiusa. Di sicuro, la Juventus proseguirà a giocare partite amichevoli, nei prossimi giorni volerà a Hong Kong per sfidare il Chelsea, poi giocherà con l'Inter a Perth. Dopo di che un'amichevole a Palermo e la tradizionale sfida Juventus A-Juventus B prima dell'esordio in campionato a Frosinone.

Juventus-Nizza, dove vederla in TV e in streaming: l'orario della partita

La partita amichevole tra la Juventus e il Nizza non si potrà seguire in chiaro. Per vederla servirà un abbonamento a DAZN, che manderà in onda la gara sia in TV che in streaming. Gli abbonati di Sky, coloro che hanno attivato il servizio aggiuntivo, a pagamento di DAZN, potranno seguire la partita in TV sul canale 214. La partita in streaming anche su EASports in streaming. Alla luce della partnership tra Juve ed EA Sports i tifosi potranno seguire questa amichevole anche sulla piattaforma di streaming del colosso del gaming.

Le probabili formazioni di Juventus-Nizza: due giovanissimi in campo

Di Gregorio ancora titolare. Difesa standard, è quella dello scorso campionato. Douglas Luiz, rientrato alla base, sarà al centro del campo. In avanti Arman Durmisi, classe 2008, l'unico centravanti nella rosa di Spalletti, finora, in questo pre-campionato. Invece nella batteria di trequartisti c'è anche Licina, calciatore tedesco classe 2007 della Next Gen bianconera.

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Kalulu, Gatti, Kelly, Cambiaso; Douglas Luiz, Locatelli; Licina, Miretti. Boga; Durmisi. All. Spalletti

NIZZA (3-4-2-1): Boulhendi; Jannson, Ndayishimiye, Mantsounga; Clauss, Coulibaly, Abergel, Mandz; Tsiendi, Louchet; Diop. All. Haise

Le amichevoli della Juventus: prossime gare con Chelsea e Inter

Questa sarà la terza gara amichevole del pre-campionato juventino. Il livello si alzerà a breve. Mercoledì 5 agosto a Hong Kong c'è la sfida con il Chelsea, altra squadra che sta effettuando un mercato importantissimi (anche se sborsando molto di più, come tutte le squadre della Premier League). Mentre sabato 8 agosto c'è il Derby d'Italia a Perth con l'Inter. Poi ritorno in Italia e amichevole a Palermo martedì 11 agosto. Infine il classico appuntamento in famiglia tra Juventus e Juventus Next Gen.