Perché l’Inter U23 è finita nel temibile girone meridionale della Serie C: la regola dell’alternanza
La notizia era praticamente certa da mesi, ma mercoledì 28 luglio è diventata ufficiale: l'Inter U23 giocherà nel girone C di Serie C, il raggruppamento che riguarda i club del Sud Italia. Ci saranno avversari forti e blasonati come Bari, Catania e Salernitana, oltre a ulteriori difficoltà dal punto di vista logistico. Una sfida stimolante e affascinante per la seconda squadra interista allenata da Stefano Vecchi che dovrà giocare spesso e volentieri a fronte di trasferte enormi, accettando il regolamento in vigore che prevede la regola dell'alternanza tra seconde squadre. Così dopo che già Atalanta Under 23 e Juventus Next Gen avevano militato nel Girone C, ora tocca ai nerazzurri per la prossima stagione.
Una regola che tutela tutte le altre squadre iscritte al campionato e che vengono, loro sì, suddivise con criteri geografici nei vari Gironi che tengono presente la questione logistica, evitando esborsi e difficoltà altrimenti improponibili per club che già spesso militano in difficili realtà economiche. Ma tutto ciò non vale per tre squadre: Atalanta Under 23, Juventus Next Gen e Inter Under 23. Per loro non c'è alcun vincolo geografico ma sono chiamate in modo alternato a giocare in qualsiasi Girone, senza sovrapposizioni, bilanciandone le composizioni. Non è un caso, infatti, se proprio l'anno scorso, l'Inter Under 23 aveva disputato il suo primo campionato di C nel Girone A.
La Stagione 2026/2027 di Serie C: Inter, Atalanta e Juve in tre Gironi
Dunque, per chi potesse pensare ad un errore o a uno "sgarbo" nulla di più lontano, perché ciò che accadrà all'Inter nella prossima stagione 2026/2027 è già accaduto ai pari età di Juve e Atalanta che sono state inserite negli altri due Gironi a disposizione. Ecco come si prospetta la nuova stagione di Serie C 2026/2027 per le tre Under inserite:
- Inter U23 – Girone C (Sud)
- Atalanta U23 – Girone B (Centro)
- Juventus Next Gen – Girone A (Nord)
In particolar modo ecco tutte le avversarie dell'Inter Under 23 nel girone C: Altamura, Audace Cerignola, Bari, Barletta, Casarano, Casertana, Catania, Cavese, Cosenza, Crotone, Foggia, Giugliano, Monopoli, Picerno, Potenza, Salernitana, Savoia, Scafatese, Sorrento.
Perché solo 3 squadre Under di Serie A giocano in Serie C?
Per l'Inter Under 23 è la prima volta in assoluto in Serie C, avendo il club partecipato alla possibilità offerta dalla FIGC e dalla Lega di inserire la squadra giovanile nel campionato. Molti club di Serie A non hanno ancora avviato il progetto U23 in Serie C che richiede un importante investimento economico iniziale, di oltre 700 mila euro, oltre a tutte le problematiche di gestione non indifferenti. Al momento, sono 4 i club attivi: Inter, Atalanta, Juventus e Milan. I rossoneri, però, nella prossima stagione non sono presenti in Serie C perché nell'ultimo campionato sono rimasti in D dov'erano retrocessi nel 2024/2025.