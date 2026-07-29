Perché l’Inter U23 è finita nel temibile girone meridionale della Serie C: la regola dell’alternanza

I ragazzi nerazzurri allenati da Stefano Vecchi debutteranno in Serie C nel Girone C, affrontando esclusivamente avversarie del sud Italia. Le altre due Under di Serie A, Atalanta e Juve saranno invece inserite nel Girone Centro (B) e Nord (A)

La notizia era praticamente certa da mesi, ma mercoledì 28 luglio è diventata ufficiale: l'Inter U23 giocherà nel girone C di Serie C, il raggruppamento che riguarda i club del Sud Italia. Ci saranno avversari forti e blasonati come Bari, Catania e Salernitana, oltre a ulteriori difficoltà dal punto di vista logistico. Una sfida stimolante e affascinante per la seconda squadra interista allenata da Stefano Vecchi che dovrà giocare spesso e volentieri a fronte di trasferte enormi, accettando il regolamento in vigore che prevede la regola dell'alternanza tra seconde squadre. Così dopo che già Atalanta Under 23 e Juventus Next Gen avevano militato nel Girone C, ora tocca ai nerazzurri per la prossima stagione.

Una regola che tutela tutte le altre squadre iscritte al campionato e che vengono, loro sì, suddivise con criteri geografici nei vari Gironi che tengono presente la questione logistica, evitando esborsi e difficoltà altrimenti improponibili per club che già spesso militano in difficili realtà economiche. Ma tutto ciò non vale per tre squadre: Atalanta Under 23, Juventus Next Gen e Inter Under 23. Per loro non c'è alcun vincolo geografico ma sono chiamate in modo alternato a giocare in qualsiasi Girone, senza sovrapposizioni, bilanciandone le composizioni. Non è un caso, infatti, se proprio l'anno scorso, l'Inter Under 23 aveva disputato il suo primo campionato di C nel Girone A.

La Stagione 2026/2027 di Serie C: Inter, Atalanta e Juve in tre Gironi

Dunque, per chi potesse pensare ad un errore o a uno "sgarbo" nulla di più lontano, perché ciò che accadrà all'Inter nella prossima stagione 2026/2027 è già accaduto ai pari età di Juve e Atalanta che sono state inserite negli altri due Gironi a disposizione. Ecco come si prospetta la nuova stagione di Serie C 2026/2027 per le tre Under inserite:

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Inter U23 – Girone C (Sud)

Atalanta U23 – Girone B (Centro)

Juventus Next Gen – Girone A (Nord)

In particolar modo ecco tutte le avversarie dell'Inter Under 23 nel girone C: Altamura, Audace Cerignola, Bari, Barletta, Casarano, Casertana, Catania, Cavese, Cosenza, Crotone, Foggia, Giugliano, Monopoli, Picerno, Potenza, Salernitana, Savoia, Scafatese, Sorrento.

Stefano Vecchi, allenatore dell'Inter Under 23 che giocherà il suo secondo campionato di C

Perché solo 3 squadre Under di Serie A giocano in Serie C?

Per l'Inter Under 23 è la prima volta in assoluto in Serie C, avendo il club partecipato alla possibilità offerta dalla FIGC e dalla Lega di inserire la squadra giovanile nel campionato. Molti club di Serie A non hanno ancora avviato il progetto U23 in Serie C che richiede un importante investimento economico iniziale, di oltre 700 mila euro, oltre a tutte le problematiche di gestione non indifferenti. Al momento, sono 4 i club attivi: Inter, Atalanta, Juventus e Milan. I rossoneri, però, nella prossima stagione non sono presenti in Serie C perché nell'ultimo campionato sono rimasti in D dov'erano retrocessi nel 2024/2025.