L’Italia Under 19 si qualifica agli Europei: si giocherà il titolo continentale in Galles

L‘Italia ha centrato l'obiettivo e ha staccato il pass per la qualificazione agli Europei Under 19. È bastato il pareggio con la Turchia ottenuto in Calabria per regalare ad Alberto Bollini e al suo gruppo la gioia di potersi giocare il titolo continentale in Galles nella competizione che si giocherà dal 28 giugno all'11 luglio. Un anno fa era sfuggita la qualificazione, ma questa volta gli Azzurrini hanno chiuso al primo posto nel girone con appena un gol subito, proprio quello segnato dai turchi nell'ultimo atto.

L'Italia è agli Europei Under 19

In attesa di scoprire il risultato della Nazionale maggiore e le sorti legati ai Mondiali, a Catanzaro ci sono altri Azzurri che festeggiano. Sono i ragazzi di Bollini che hanno ottenuto la qualificazione agli Europei Under 19 con un cammino strepitoso, chiuso con il pareggio contro la Turchia: un punto basta per chiudere in testa al girone, primo posto condiviso con i turchi che però hanno registrato una peggiore differenza reti nelle tre partite giocare, lasciando il primato agli avversari.

Il campo del Ceravolo non era al meglio a causa della pioggia ma questo non è stato un impedimento perché Bollini ha potuto contare sui rientri di Reggiani e Samuel Inacio, le due stelle che non hanno potuto giocare le prime partite: è stato il figlio dell'ex giocatore di Atalanta e Napoli a sbloccare la partita sul finire di primo tempo, mentre nella ripresa l'Italia è apparsa molto più incerta e con il calcio di punizione disegnato da Soylu ha subito il primo gol in tre partite. Alla fine il pareggio è bastato per ottenere la qualificazione agli Europei e il primo posto nel girone. A Malta 2023 aveva vinto il titolo, oggi è tornata tra le miglio otto nazionali Under 19 d'Europa, pronta a rimettere le mani sulla coppa continentale nel torneo che si giocherà in Galles tra giugno e luglio.