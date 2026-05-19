Antonio Conte lascerà il Napoli, decisione presa: De Laurentiis ridisegna il futuro azzurro

Quella contro l'Udinese per Antonio Conte sarà l'ultima partita da allenatore del Napoli. Il proverbiale dado è stato tratto e le strade del mister salentino e del presidente De Laurentiis dovrebbero separarsi, senza alcuno strappo ma in modo consensuale al netto di inaspettati ripensamenti. Al contrario infatti di quanto accaduto un anno fa, non sembrano esserci margini per un ripensamento da parte di Conte sulla sua decisione di lasciare Napoli, con il massimo dirigente che dal canto suo non cercherà in tutti i modi di convincerlo a restare anche assecondandolo in chiave mercato.

Perché Antonio Conte ha deciso di lasciare il Napoli

Già dopo il match di Pisa le parole di Conte erano sembrate aprire ad un addio inevitabile. Il proverbiale dado sembra essere stato tratto con le parti che hanno preso atto delle rispettive posizioni nonostante il buon rapporto. L'allenatore provato da una stagione molto intensa rinuncerà ad un ingaggio superiore agli 8 milioni di euro e ad un altro anno di contratto. L'ex centrocampista infatti è convinto di aver dato tutto alla causa e della necessità di voltare pagina, pur ringraziando il patron per avergli "dato la possibilità di allenare e trionfare a Napoli, un posto dove vincere è come farlo dieci volte in un altro club".

Conte e De Laurentiis verso la separazione

De Laurentiis ha preso atto della volontà di Antonio Conte

Il presidente dal canto suo non vuole farsi trovare impreparato e per questo ha già iniziato a sondare i nomi per un erede che possa far restare alta l'asticella della competitività, nonostante un monte ingaggi da ridurre necessariamente. La prospettiva infatti è quella di una campagna acquisti non certo all'altezza di quella della scorsa estate, quando sono arrivati giocatori importanti. Questa è la grande differenza rispetto all'estate 2025 quando quell'Antonio Conte che sembrava vicinissimo all'addio poi, optò per la permanenza nella speranza di ripetere l'annata dello Scudetto. Una situazione però che questa volta non si ripeterà, anche perché i rapporti del mister con altre parti del club (vedi quella medica dopo la pioggia di infortuni stagionali), e anche a quanto pare con alcuni calciatori, non sono certo idilliaci.

Dove allenerà Antonio Conte nella prossima stagione

Quale sarà il futuro dunque di Conte? C'è già una panchina ad attenderlo? Al momento tutto tace anche sulle voci di un suo ritorno alla guida della Nazionale, prospettiva a cui anche lo stesso De Laurentiis negli scorsi mesi si era mostrato preparato solo e soltanto se ci fossero stati i giusti tempi per trovare poi l'alternativa ("Antonio Conte è un uomo molto serio. Ha un contratto con me, non mi abbandonerebbe mai all'ultimo minuto. A meno che non decida immediatamente di andare via, allora avrei tempo in questi mesi per trovare qualcun altro"). Se non dovessero esserci gli incastri giusti non è certo da escludere anche l'ipotesi di un anno sabbatico.

Chi allenerà il Napoli dopo Conte

E il Napoli? Nelle ultime ore sono circolati già i primi nomi per il ruolo di nuovo allenatore, e tra questi il più suggestivo è quello di Maurizio Sarri per quella che sarebbe un'avventura bis in terra partenopea. Secondo Sky tra i profili sondati anche ci sono quelli di Allegri (in caso di uscita dal Milan), Italiano e Grosso. Ancora pochi giorni e poi arriverà il momento delle scelte con uno scenario che sembra ormai definito: certo nel calcio mai dire mai, ma questa volta il matrimonio Conte-Napoli sembra davvero finito.