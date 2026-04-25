Conte e il discorso contro Inter, Milan e Juventus: “Solo il Napoli ha i fucili puntati addosso”

Antonio Conte lancia frecciate contro Inter, Milan e Juventus dopo il successo del suo Napoli contro la Cremonese. In conferenza stampa l’allenatore dei partenopei è chiarissimo: “Siamo secondi in classifica, ma dobbiamo fare attenzione perché abbiamo i fucili puntati addosso cosa che non vado fatta su altre squadre che ci sono dietro”.

Antonio Conte è soddisfatto per la vittoria del suo Napoli contro la Cremonese. Il 4-0 del Maradona consente agli azzurri di consolidare il secondo posto in classifica tenendo a bada Milan e Juventus alle spalle le quali si sfideranno nello scontro di diretto di San Siro. Un successo che per l'allenatore dei partenopei permette anche di ritrovare fiducia, anche nell'ambiente. Conte in conferenza stampa così si toglie qualche sassolino e ricorda la situazione attuale lanciando una stoccata anche all'Inter che si appresta a vincere lo Scudetto.

"Siamo secondi in classifica, ma dobbiamo fare attenzione perché abbiamo i fucili puntati addosso cosa che non vado fatta su altre squadre che ci sono dietro – spiega Conte che poi aggiunge – Sembra che stiano facendo campionati straordinari eppure per la precisione finora solo noi abbiamo vinto un trofeo, lo farà l'Inter, che ha anche la possibilità di alzare due trofei, ma l'anno scorso un trofeo l'ha alzato il Bologna insieme a noi".

Conte sulla panchina del Napoli contro la Cremonese.

Conte sottolinea come nonostante tutto il Napoli quest'anno chiuderà lo stesso una stagione con un trofeo in bacheca, ovvero la Supercoppa Italiana. E tira in ballo l'Inter, ormai pronta a festeggiare lo Scudetto, che invece lo scorso anno non ne aveva portato a casa nemmeno uno lasciando al Bologna la Coppa Italia. "Leggo di stagioni straordinarie di altre squadre – aggiunge ancora Conte che poi sottolinea un concetto -. Forse noi sbagliamo comunicazione, la nostra comunicazione dovrebbe cercare di buttare, come fanno gli altri, più cose positive. Però ci sta".

Le parole di Conte sul livello raggiunto dal Napoli

Conte va così la voce grossa spiegando il livello raggiunto dal suo Napoli: "Avevamo bisogno di questa vittoria perché consolidiamo la parte alta della classifica per la Champions – spiega – siamo al secondo posto restando in poltrona guardando gli altri". L'allenatore del Napoli se la prende con una narrazione spesso troppo dura nei confronti del Napoli quando c'è qualche risultato negativo di troppo:

"Dispiace quando ci sono battute d'arresto, sembra che debba cadere il mondo – aggiunge -. Dall'altra parte capisco che Napoli in due anni ha alzato il livello di ambizione e se non vinci lo scudetto è un fallimento. In due anni abbiamo cambiato la geografia". E chiude: "Dal periodo di Maradona il Napoli non vinceva Scudetto e Supercoppa e questo dovrebbero un attimo ricordarlo tutti e non solo i tifosi".