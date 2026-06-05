Calendario Serie A 2026-2027, partenza durissima per il Napoli e finale da brividi per Roma, Inter e Milan

È nata la Serie A 2026-2027: l’analisi del calendario di Inter, Napoli, Juventus, Roma e Milan dalla prima all’ultima giornata di campionato.

Archiviata la stagione che ha visto l’Inter conquistare il 21° Scudetto della sua storia, è nata la Serie A 2026/2027. Nel corso del Festival della Serie A, ospitato al Teatro Regio di Parma, è stato presentato il calendario completo del prossimo campionato, che prenderà il via il 22-23 agosto 2026 e si concluderà il 29-30 maggio 2027.

Già alla terza giornata sono attesi confronti di alto livello come Inter-Napoli, Juventus-Milan e Roma-Atalanta. All'andata il derby di Milano si giocherà alla decima giornata mentre il ritorno si disputerà il 14 febbraio, giorno di San Valentino. Il Derby d’Italia tra Inter e Juventus è stato fissato per l’ultima giornata dell’andata, nel weekend del 10 gennaio, e per il ritorno alla terzultima.

Per quanto riguarda la stracittadina romana, Lazio-Roma è prevista alla 15ª giornata, intorno al 13 dicembre, con il ritorno programmato per il 18 aprile alla 32ª giornata, salvo eventuali modifiche di calendario. La terzultima giornata proporrà anche Milan-Roma, mentre alla 31ª giornata è in programma la sfida tra Inter e Roma.

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Napoli, avvio durissimo nella Serie A 2026-2027

Il Napoli, che sarà guidato da Massimiliano Allegri, si troverà subito di fronte a un avvio impegnativo nel campionato 2026/27. Nelle prime tre giornate gli azzurri affronteranno infatti Genoa, Como e Inter, un percorso che metterà immediatamente alla prova la nuova gestione tecnica.

Proprio per questo, però, il calendario potrebbe rappresentare uno stimolo positivo: la squadra sarà costretta a partire con grande intensità e senza margini per rilassarsi. Superato il primo ciclo di partite, il cammino appare più equilibrato, senza lunghe sequenze di sfide particolarmente proibitive. Un aspetto che potrebbe favorire la crescita del gruppo nel corso della stagione e consentire ad Allegri di lavorare con maggiore continuità dopo il difficile impatto iniziale.

Serie A 2026-2027, finale da brividi per la Roma di Gasperini

La Roma si prepara a vivere un finale di stagione particolarmente intenso nella Serie A 2026/27, con una serie di sfide che potrebbero risultare decisive per gli obiettivi di classifica. Il momento cruciale arriverà tra l'11 aprile e il 30 maggio, quando i giallorossi affronteranno diverse avversarie di alto livello.

Il ciclo conclusivo si aprirà alla 31ª giornata con la trasferta sul campo dell'Inter, seguita una settimana dopo dal derby della Capitale contro la Lazio all'Olimpico. Dopo due appuntamenti di grande prestigio, la squadra farà visita al Frosinone prima di ospitare il Napoli alla 34ª giornata, in un altro confronto che si preannuncia determinante.

A maggio il calendario resterà impegnativo: prima la trasferta a Firenze contro la Fiorentina, poi la sfida di San Siro contro il Milan alla 36ª giornata. Nelle ultime due uscite stagionali la Roma affronterà il Como davanti ai propri tifosi e chiuderà il campionato in Sardegna contro il Cagliari nel weekend del 30 maggio.

Inter, il calendario della Serie A 2026-2027: Como, Juve e Lazio nelle ultime cinque giornate

L’Inter campione d’Italia inizierà la difesa del titolo nella Serie A 2026/27 con l’esordio casalingo contro il Monza. Dopo una partenza sulla carta favorevole, i nerazzurri affronteranno subito un primo banco di prova alla terza giornata contro il Napoli a San Siro, prima di chiudere settembre con la trasferta sul campo della Roma.

Tra gli appuntamenti più attesi spiccano naturalmente i derby con il Milan: l’andata è in programma alla decima giornata, a inizio novembre, mentre il ritorno si giocherà nel weekend di San Valentino, alla 24ª giornata.

Anche il Derby d’Italia avrà un ruolo centrale nel cammino dell’Inter. La sfida d’andata contro la Juventus chiuderà il girone di andata a gennaio, mentre il ritorno a Torino è stato fissato alla terzultima giornata, in un finale di campionato che vedrà i nerazzurri impegnati anche contro Como e Lazio. Un calendario ricco di scontri di alto livello che accompagnerà la squadra nella corsa alla conferma del titolo.

Il calendario della Juventus: subito il Milan, Inter alla terzultima

La Juventus inizierà la Serie A 2026/27 con la trasferta sul campo del neopromosso Frosinone, avversario che ritroverà anche nell’ultima giornata. Dopo un avvio sulla carta favorevole, alla terza giornata arriverà subito il big match contro il Milan all’Allianz Stadium. Novembre sarà un mese particolarmente impegnativo, con le sfide contro Napoli, Fiorentina e Como.

Il Derby d’Italia contro l’Inter chiuderà il girone d’andata a gennaio a San Siro. A fine gennaio i bianconeri torneranno a Milano per affrontare il Milan nel match di ritorno. Marzo proporrà due test importanti contro Roma e Lazio in successione.

Il ritorno contro il Como chiuderà il mese. Il momento più atteso del finale di stagione sarà Juventus-Inter, in programma alla terzultima giornata. Un calendario che alterna partite abbordabili e scontri diretti. La squadra di Spalletti punta a tornare protagonista dopo il sesto posto dello scorso campionato.

Calendario Serie A 2026-2027 del Milan: Napoli, Lazio e Roma in casa nelle ultime sette giornate

Il Milan si prepara alla Serie A 2026/27 con l’obiettivo di rilanciarsi dopo una stagione deludente. Il calendario non sarà semplice, a partire subito dal primo grande test: alla terza giornata i rossoneri affronteranno la Juventus all’Allianz Stadium.

Poco dopo, arriverà un altro impegno complicato contro la Lazio, mentre il derby con l’Inter è fissato per la decima giornata. La gara di ritorno contro i nerazzurri si giocherà nel weekend di San Valentino.

Il finale di stagione si preannuncia particolarmente impegnativo: nelle ultime sette giornate il Milan disputerà in casa sfide di grande livello contro Napoli, Lazio e Roma, tre incroci che potrebbero risultare decisivi per la classifica. Anche nel girone d’andata non mancheranno momenti intensi, con una serie di partite ravvicinate contro squadre di alta fascia tra cui Napoli, Fiorentina e Roma.

Nel complesso, un calendario che alterna big match e gare più abbordabili, ma che concentrerà le difficoltà soprattutto nelle fasi iniziali e finali del campionato.