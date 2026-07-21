America’s Cup 2027 a Napoli: il calendario e le date ufficiali, si parte il 22 maggio

Sono state ufficializzate tutte le date dell’America’s Cup 2027 che si terrà a Napoli. Si parte con una serie di regate di flotta. Dal 10 luglio le regate per il titolo.

Il 2027 è l'anno della 38ª America's Cup di vela. Il direttore di regata Iain Murray ha reso noto il calendario ufficiale della Louis Vuitton Cup Challenger Selection Series e della Louis Vuitton, la competizione che vedrà in mare il defender, il Team New Zealand, e chi vincerà la Vuitton Cup Challenger Series, che vedrà Luna Rossa in acqua, da protagonista. Si comincia sabato 22 maggio 2027, l'ultima delle regate della finale si potrebbe tenere lunedì 19 luglio.

Dal 22 maggio si regata a Napoli

Per questa edizione c'è una grande novità. Un avvio storico con tre regate di flotta tra sabato 22 e domenica 23 maggio. Con gli AC75 che gareggeranno insieme sullo stesso campo di regata. Dopo si partirà ufficialmente con il percorso che porterà a decretare l'avversario di Team New Zealand. Il round robin iniziale prevederà 21 regate in tre giorni, dal 26 al 28 maggio. Il defender parteciperà alle prove dalla Fleet Races fino a tutto il terzo turno del round robin, ma i risultati dei neozelandesi non avranno peso sulla classifica finale.

Il 29, 30 e 31 maggio ci sarà il secondo round della prima fase, con altre 21 regate a eliminazione diretta. Poi una settimana di break prima dell'ultimo round, altri tre giorni e altre 21 regate, dal 9 all'11 giugno. Le prime tre classificate si qualificheranno per la semifinale. Le altre tre partecipanti nel weekend del 12-13 giugno cercheranno di guadagnare la semifinale nelle regate di ripescaggio

Le date di semifinali e finali della Louis Vuitton Challenger Series Cup

Le semifinali si terranno dal 16 al 20 giugno, con una giornata di riserve il 21. In programma 13 regate. Ovviamente chi ne vincerà sette per primo si qualificherà per la finale, che scatterà nel fine settimana consecutivo, e cioè il 26 e 27 giugno e sempre con la formula delle tredici regate potrebbe chiudersi nel weekend successivo del 3-4 luglio. La finale decreterà il vincitore e designerà lo sfidante del Team New Zealand.

Le date dell'America's Cup 2027 a Napoli

L'America's Cup Match vedrà Emirates Team New Zealand difendere il titolo e lo farà contro chi vincerà la Vuitton Cup, con Luna Rossa che proverà a vincere il trofeo per la prima volta. Si partirà nel weekend del 10-11 luglio 2027. Chi vincerà per primo sette regate, delle al massimo tredici in programma, si aggiudicherà il trofeo. Se ci sarà un clamoroso sei pari, la giornata conclusiva è prevista per lunedì 19 luglio.