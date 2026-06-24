Serie A 2026/27, anticipi e posticipi dalla 1ª alla 5ª giornata di campionato: Inter-Napoli alle 18

Gli orari e le date delle prime cinque giornate del campionato di Serie A 2025/2027. Inter-Napoli si giocherà sabato 5 settembre alle ore 18.

La Lega Serie A ha ufficializzato gli orari di anticipi e posticipi delle prime cinque giornate del campionato 2026/2027. L‘Inter, campione d'Italia in carica farà il suo debutto sabato 22 agosto alle ore 18.30 a San Siro contro il Monza. Per Amorim invece esordio sulla panchina del Milan domenica 23 agosto alle 20.45 contro il Torino. Napoli di scena a Marassi sabato 22 agosto alle ore 20:45 insieme a Parma-Cagliari. Per la Juventus invece esordio stagionale domenica 23 agosto alle ore 18:30 sul campo del Frosinone neopromosso.

Per quanto riguarda i big match invece, Inter-Napoli si giocherà sabato 5 settembre alle 18. Juventus-Milan invece il giorno dopo, il 6 settembre, alle 20:45. L'Inter sarà impegnata anche nell'altro big match ravvicinato contro la Roma di Gasperini all'Olimpico nel match valido per la quinta giornata in programma sabato 19 settembre ore 18. Qui tutte le informazioni su date e fasce orarie delle prime cinque giornate di Serie A.

1^ GIORNATA (22-24 agosto)

INTER-MONZA sabato 22 agosto ore 18.30

sabato 22 agosto ore 18.30 UDINESE-COMO sabato 22 agosto ore 18.30

sabato 22 agosto ore 18.30 GENOA-NAPOLI sabato 22 agosto ore 20.45

sabato 22 agosto ore 20.45 PARMA CAGLIARI sabato 22 agosto ore 20.45

sabato 22 agosto ore 20.45 FROSINONE-JUVENTUS domenica 23 agosto ore 18.30

domenica 23 agosto ore 18.30 VENEZIA-LECCE domenica 23 agosto ore 18.30

domenica 23 agosto ore 18.30 ATALANTA-SASSUOLO domenica 23 agosto ore 20.45

domenica 23 agosto ore 20.45 TORINO-MILAN domenica 23 agosto ore 20.45

domenica 23 agosto ore 20.45 BOLOGNA-LAZIO lunedì 24 agosto ore 18.30

lunedì 24 agosto ore 18.30 ROMA-FIORENTINA lunedì 24 agosto ore 20.45

2^ GIORNATA (28-31 agosto)

MILAN-VENEZIA venerdì 28 agosto ore 20.45

venerdì 28 agosto ore 20.45 FIORENTINA-FROSINONE sabato 29 agosto ore 18.30

sabato 29 agosto ore 18.30 MONZA-UDINESE sabato 29 agosto ore 18.30

sabato 29 agosto ore 18.30 SASSUOLO-TORINO sabato 29 agosto ore 18.30

sabato 29 agosto ore 18.30 JUVENTUS-PARMA sabato 29 agosto ore 20.45

sabato 29 agosto ore 20.45 NAPOLI-COMO domenica 30 agosto ore 18.30

domenica 30 agosto ore 18.30 CAGLIARI-INTER domenica 30 agosto ore 20.45

domenica 30 agosto ore 20.45 LAZIO-GENOA domenica 30 agosto ore 20.45

domenica 30 agosto ore 20.45 LECCE-ROMA lunedì 31 agosto ore 18.30

lunedì 31 agosto ore 18.30 ATALANTA-BOLOGNA lunedì 31 agosto ore 20.45

3^ GIORNATA (4-7 settembre)

GENOA-COMO venerdì 4 settembre ore 20.45

venerdì 4 settembre ore 20.45 FIORENTINA-TORINO sabato 5 settembre ore 15

sabato 5 settembre ore 15 INTER-NAPOLI sabato 5 settembre ore 18

sabato 5 settembre ore 18 ROMA-ATALANTA sabato 5 settembre ore 20.45

sabato 5 settembre ore 20.45 FROSINONE-VENEZIA domenica 6 settembre ore 15

domenica 6 settembre ore 15 PARMA-MONZA domenica 6 settembre ore 15

domenica 6 settembre ore 15 BOLOGNA-SASSUOLO domenica 6 settembre ore 18

domenica 6 settembre ore 18 JUVENTUS-MILAN domenica 6 settembre ore 20.45

domenica 6 settembre ore 20.45 CAGLIARI-LECCE lunedì 7 settembre ore 18.30

lunedì 7 settembre ore 18.30 UDINESE-LAZIO lunedì 7 settembre ore 20.45

4^ GIORNATA (11-14 settembre) con l'asterisco le possibile modifiche per le squadre impegnate nelle coppe

VENEZIA-FIORENTINA venerdì 11 settembre ore 20.45

venerdì 11 settembre ore 20.45 GENOA-FROSINONE sabato 12 settembre ore 15

sabato 12 settembre ore 15 LAZIO-MILAN/SASSUOLO-JUVENTUS** sabato 12 settembre ore 18

sabato 12 settembre ore 18 ATALANTA-CAGLIARI sabato 12 settembre ore 20.45

sabato 12 settembre ore 20.45 TORINO-ROMA* domenica 13 settembre ore 12.30

domenica 13 settembre ore 12.30 COMO-PARMA* domenica 13 settembre ore 15

domenica 13 settembre ore 15 LECCE-MONZA domenica 13 settembre ore 15

domenica 13 settembre ore 15 NAPOLI-BOLOGNA* domenica 13 settembre ore 18

domenica 13 settembre ore 18 LAZIO-MILAN/SASSUOLO-JUVENTUS** domenica 13 settembre ore 20.45

domenica 13 settembre ore 20.45 INTER-UDINESE lunedì 14 settembre ore 20.45

5^ GIORNATA (18-20 settembre)