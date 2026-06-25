MotoGP 2027, il mercato piloti si sblocca: tutti gli annunci ufficiali e le selle oggi ancora libere

Il mercato piloti della MotoGP 2027 entra nella fase delle ufficialità dopo l’accordo commerciale tra Costruttori e promoter: Marquez resta in Ducati, Acosta arriva in rosso, Bagnaia passa in Aprilia e ora si attende la nuova cascata di annunci.

Il mercato piloti della MotoGP 2027 è entrato nella sua fase decisiva. Dopo mesi di silenzi, risposte evasive e trattative già chiuse ma impossibili da annunciare pubblicamente, la griglia della prossima stagione ha iniziato a prendere forma anche sul piano ufficiale. Il motivo dello sblocco è la firma del nuovo accordo commerciale tra MotoGP Sports Entertainment Group, i Costruttori della MSMA e i team per il ciclo 2027-2031.

Un passaggio decisivo, perché la prossima sarà la prima stagione della nuova era tecnica della MotoGP: moto da 850cc, nuovo regolamento, nuovo equilibrio tra Case e anche il passaggio a Pirelli come fornitore unico degli pneumatici. Finché non era stata definita la cornice commerciale, le squadre avevano congelato gli annunci. Ora invece il tappo è saltato e la cascata di ufficialità è cominciata.

Gli annunci ufficiali del mercato MotoGP 2027: Marc Marquez resta in Ducati, Acosta arriva in rosso

Il primo tassello pesante è stato il rinnovo di Marc Marquez con il team ufficiale Ducati fino al 2028. Il nove volte campione del mondo resterà quindi il punto di riferimento del progetto di Borgo Panigale anche nella nuova MotoGP.

Accanto a lui non ci sarà più Pecco Bagnaia, ma Pedro Acosta. Ducati ha annunciato l'arrivo del talento spagnolo per le stagioni 2027 e 2028, completando così una coppia destinata a diventare il centro tecnico e mediatico della nuova era della casa italiana.

Il terzo annuncio ha chiuso definitivamente una pagina storica: Bagnaia lascerà Ducati a fine 2026 e correrà con Aprilia dal 2027. Per il pilota torinese si tratta di una scelta pesantissima, con un contratto quadriennale che lo porterà a Noale per formare un tandem tutto italiano accanto a Marco Bezzecchi, già confermato da Aprilia con un rinnovo per altri due anni.

I prossimi trasferimenti già definiti ma ancora da ufficializzare

La parte più interessante del mercato, però, non finisce con gli annunci già arrivati. Il domino è molto più ampio e diverse operazioni sono ormai definite, in attesa soltanto della comunicazione ufficiale.

Jorge Martin è destinato alla Yamaha, dove dovrebbe arrivare anche Ai Ogura. Fabio Quartararo si prepara invece a lasciare la Casa di Iwata per iniziare una nuova avventura con Honda. Nel frattempo Alex Marquez è atteso in KTM, mentre altre caselle dei team satellite dovranno essere formalizzate nelle prossime settimane.

Le selle ancora libere e chi rischia di restare fuori dalla MotoGP

Con Ducati, Aprilia, Yamaha, Honda e KTM che stanno completando i propri incastri, le selle davvero libere per il 2027 si sono ridotte moltissimo. In diversi casi non si tratta più di mercato aperto, ma soltanto di annunci da rendere pubblici.

I piloti già certi di essere in MotoGP nel 2027 sono i nomi centrali della nuova griglia: Marc Marquez, Pedro Acosta, Pecco Bagnaia, Marco Bezzecchi, Jorge Martin, Ai Ogura, Fabio Quartararo, Alex Marquez e gli altri profili già legati ai rispettivi progetti con contratti pluriennali o accordi in via di formalizzazione.

Chi rischia di restare fuori è invece chi si trova nella zona più fragile del mercato: piloti senza un contratto forte, veterani in uscita dalle selle ufficiali o profili che potrebbero essere sacrificati dall'ingresso dei giovani. La griglia 2027, di fatto, non si sta formando adesso: si era già formata dietro le quinte. Adesso la MotoGP può finalmente iniziare a dirlo.

La griglia di partenza della MotoGP 2027 ad oggi

La griglia della MotoGP 2027 non è ancora completa sul piano ufficiale, ma dopo l'accordo commerciale 2027-2031 e i primi annunci dei Costruttori il quadro ha iniziato a definirsi. Al momento, i piloti già ufficializzati per la prossima stagione sono questi:

Ducati Lenovo Team

Marc Marquez (contratto fino al 2028)

Pedro Acosta (contratto fino al 2028)

Aprilia Racing

Marco Bezzecchi (contratto fino al 2028)

Francesco Bagnaia (contratto fino al 2030)

Yamaha Factory Racing

Piloti non ancora ufficializzati

Honda HRC

Piloti non ancora ufficializzati

Red Bull KTM Factory Racing

Piloti non ancora ufficializzati

VR46 Racing Team

Piloti non ancora ufficializzati

Gresini Racing

Piloti non ancora ufficializzati

Pramac Yamaha

Toprak Razgatlioglu (contratto fino al 2027)

Secondo pilota non ancora ufficializzato

LCR Honda

Johann Zarco (contratto fino al 2027)

Diogo Moreira (contratto fino al 2028)

Trackhouse Racing

Piloti non ancora ufficializzati

Tech3 KTM

Piloti non ancora ufficializzati