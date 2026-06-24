Ducati e Bagnaia si separano dopo 8 anni, la commozione di Pecco: “Sei parte di me, lo sarai sempre”

La Ducati ha pubblicato una nota ufficiale che sancisce l’addio a Francesco “Pecco” Bagnaia a fine stagione, dopo 8 anni e due Mondiali consecutivi vinti. “Una è la storia che abbiamo scritto ed è solo nostra” la commossa risposta del pilota torinese.

Pecco Bagnaia e Ducati si separano in modo ufficiale, con un comunicato della casa di Borgo Panigale cui è seguito un commosso pensiero del pilota torinese sui propri profili social. L'addio arriverà solo al termine della stagione 2026 ma ora è più che confermato, con Bagnaia destinato nel 2027 a formare una coppia tutta italiana con Marco Bezzecchi in Aprilia, dopo sei anni sulla Desmosedici ufficiale e 8 complessivi considerando i primi due nel team Pramac. "Un viaggio emozionante insieme" ha scritto la Ducati. "Eri il mio sogno e sei diventata la realtà più bella di sempre" la risposta di Pecco.

Con un comunicato Ducati ha salutato nella mattinata di martedì 24 giugno il pilota più vincente della sua storia: Francesco Pecco Bagnaia con cui ha condiviso 31 trionfi nei GP, 63 podi, 28 pole position e, soprattutto, due titoli Mondiali consecutivi nel 2022 e bel 2023: "Una partnership sportiva di successo, dal valore personale altrettanto significativo e una serie di risultati irripetibile" si legge nel comunicato. "Strade diverse, nuove sfide, ma che viaggio emozionante insieme".

La risposta a cuore aperto di Pecco Bagnaia: "Sei diventata la realtà più bella di sempre"

Non si è fatta attendere di molto la risposta di Pecco, in una lunga lettera a cuore aperto con cui ha riassunto otto anni di vita professionale e privata con la "rossa" di Borgo Panigale: "Eri il mio sogno e sei diventata la realtà più bella di sempre. Quando sono arrivato in MotoGP con la Ducati pensavo di aver già raggiunto qualcosa di indescrivibile, ma tu mi hai portato a crederci sempre di più. 8 anni, 31 vittorie, 63 podi, 28 pole position,2 volte vicecampioni del Mondo e due titoli mondiali , questa è la storia che abbiamo scritto ed è solo nostra".

Bagnaia prosegue nel suo racconto, evidenziando la crescita non solo come pilota ma soprattutto come uomo: "Siamo cresciuti insieme, abbiamo attraversato ogni tipo di situazione insieme senza mai mollare, ci siamo sempre spronati a dare il massimo. E tu, che sei una delle parti migliori di me, mi hai regalato i momenti più emozionanti della mia carriera, mi hai reso un pilota migliore, un ragazzo felice e quanto ci siamo divertiti. La scorsa stagione è stato difficile andare d’accordo" conclude alla fine Pecco. "Ci siamo scontrati più di quello che avremmo voluto e qualcosa ha iniziato a cambiare. Sento la necessità di ricominciare con una nuova sfida, ma non dimenticherò mai quello che siamo stati"