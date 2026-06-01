MotoGP 2027, perché nessuno dice che Bagnaia-Aprilia, Acosta-Ducati, Martin-Yamaha sono affari già fatti

Bagnaia in Aprilia, Acosta in Ducati, Martin in Yamaha e gli altri colpi del mercato MotoGP 2027 sono già definiti: ecco perché non vengono ancora annunciati.

Il mercato piloti della MotoGP 2027 è già esploso, ma ufficialmente non esiste. È questo il paradosso che si vive oggi nel paddock: i trasferimenti più importanti della prossima era tecnica sono ormai definiti, diversi precontratti sono già stati firmati, ma nessuno tra piloti, manager e uomini dei team può ancora parlarne pubblicamente.

Secondo quanto risulta a Fanpage.it, il domino è chiuso nei suoi incastri principali: Pecco Bagnaia in Aprilia, Pedro Acosta in Ducati, Jorge Martin in Yamaha, Fabio Quartararo in Honda, Ai Ogura in Yamaha e Alex Marquez in KTM. Operazioni pesantissime, capaci di ridisegnare gli equilibri della classe regina, ma ancora congelate sul piano mediatico e istituzionale.

Perché il mercato MotoGP 2027 è bloccato negli annunci ufficiali

Il motivo non è sportivo, ma politico-commerciale. La MSMA, l'associazione che riunisce i Costruttori, sta trattando con l'ex Dorna, oggi MotoGP Sports Entertainment Group, il nuovo accordo commerciale che dovrà regolare la MotoGP dal 2027 in poi. È la stessa stagione in cui entreranno in vigore il nuovo regolamento tecnico, le nuove moto e il passaggio a Pirelli come fornitore unico degli pneumatici.

Finché quel patto non sarà chiuso, le Case preferiscono non ufficializzare i contratti dei piloti. Non perché manchino le firme, ma perché manca ancora la cornice economica e politica dentro cui quei contratti dovranno vivere. Carmelo Ezpeleta, non a caso, ha ammesso pubblicamente che i Costruttori hanno già preparato le moto e sanno già con quali piloti correranno nel 2027, ma stanno ancora negoziando.

È qui che nasce il cortocircuito. Tutti sanno, nessuno dice. I piloti coinvolti nel mercato vengono interrogati sul futuro durante i weekend di gara, soprattutto nelle interviste TV, ma sono costretti a glissare, cambiare argomento o rifugiarsi nelle formule di rito. Il risultato è un silenzio quasi imbarazzato: risposte generiche, sorrisi tirati, frasi sul presente e nessun riferimento concreto al 2027.

Bagnaia, Acosta, Martin e Quartararo nel domino della nuova MotoGP

Il trasferimento più pesante resta quello di Bagnaia in Aprilia. Per il due volte campione MotoGP si tratta di una svolta tecnica enorme: lasciare Ducati per diventare, insieme all'amico Marco Bezzecchi, il volto del progetto di Noale nella nuova era regolamentare. Il suo posto nella squadra ufficiale di Borgo Panigale sarà preso da Pedro Acosta, scelto come investimento sul futuro accanto a Marc Marquez.

Dall'altra parte del domino c'è Jorge Martin, destinato alla Yamaha, dove arriverà anche Ai Ogura. La Casa giapponese vuole ricostruire attorno a un pacchetto completamente nuovo, mentre Fabio Quartararo si prepara alla sfida Honda. Alex Marquez, invece, rientra nel grande giro dei costruttori con l'approdo in KTM.

Tutti trasferimenti già definiti, ma ancora non spendibili pubblicamente. Per questo la MotoGP sta vivendo una situazione surreale: la griglia del 2027 è già scritta in buona parte, ma il paddock continua a comportarsi come se il mercato fosse ancora aperto. In realtà la partita decisiva si gioca altrove: non nei box, ma al tavolo tra Costruttori e promoter.