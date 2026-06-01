Berrettini-Cerundolo LIVE al Roland Garros, la sfida in diretta: Matteo sogna il ritorno nei quarti di finale

Matteo Berrettini affronta Juan Manuel Cerundolo oggi non prima delle ore 14 al Roland Garros. Il tennista italiano attuale numero 105 al mondo dopo la bella vittoria contro Comesana affronta un altro argentino, ovvero il 56° giocatore ATP che ha superato anche l'ostacolo Sinner messo ko dagli ormai famigerati guai fisici. Grande occasione per Matteo che non ha mai affrontato in carriera il più giovane dei fratelli Cerundolo e che con un successo tornerebbe nella top 50. Il vincente di questa partita degli ottavi affronterebbe ai quarti quello della sfida tra Tiafoe e Arnaldi. Il sogno è quello di un derby italiano. Diretta TV e streaming su Eurosport, DAZN, prime video, HBO Max, TIMVision Channels, discovery+.

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