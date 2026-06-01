Roland Garros 2026, oggi Cobolli, Berrettini e Arnaldi in campo negli ottavi: orari TV e programma

Matteo Berrettini, Matteo Arnaldi e Flavio Cobolli giocano oggi al Roland Garros per gli ottavi di finale. Il programma e gli orari delle partite degli italiani a Parigi.

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Programma ricco per gli italiani al Roland Garros oggi. In campo infatti per gli ottavi di finale tutti e tre i nostri tennisti rimasti in gioco nel tabellone maschile. Il primo sarà Flavio Cobolli che apre la giornata con la sfida contro lo statunitense Svajda non prima delle ore 11. Il romano sarà anche l’unico impegnato sul Centrale, mentre Berrettini e Cobolli scenderanno in campo sul Suzanne Lenglen. Il primo reduce dalla bella vittoria con Comesana, giocherà non prima delle 11 contro Cerundolo, reduce dal sorprendente risultato positivo con Sinner, mentre il secondo sarà impegnato non prima delle 16 contro Tiafoe. In caso di successo dei due Matteo assisteremmo ad un derby nei quarti di finale. Diretta TV e streaming su Eurosport, DAZN, prime video, HBO Max, TIMVision Channels, discovery+. Ecco tutto quello che c'è da sapere.

Gli orari degli italiani in campo oggi lunedì 1 giugno

Flavio Cobolli apre il programma odierno sul Centrale del Roland Garros. Il tennista romano alle ore 11 giocherà sul Philippe Chatrier contro l'americano Svajda, una delle sorprese del torneo. A seguire su questo campo il confronto tra la promettente Chwalinska e Parry, e poi a seguire Auger-Aliassime-Tabilo e in serata Sabalenka-Osaka. Sul Suzanne Lenglen si parte alle ore 11 con Potapova-Kalinskaya e poi a seguire con Keys-Shnaider. Poi spazio agli altri italiani con Berrettini che giocherà contro Juan Manuel Cerundolo non prima delle ore 14 e Arnaldi-Tiafoe non prima delle 16. Nessuna diretta TV in chiaro con tutti gli incontri in onda invece su Eurosport. Un canale che possono vedere anche gli abbonati di DAZN, HBO Max, TIMVision Channels, discovery+ in TV e streaming.

Il programma di oggi al Roland Garros

Questo il programma di oggi al Roland Garros. Solo Cobolli gioca su Centrale Philippe Chatrier, mentre Berrettini e Arnaldi scenderanno in campo sul Suzanne Lenglen. Questi gli orari delle partite:

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Campo Philippe Chatrier

ore 11: Cobolli-Svajda

a seguire: Chwalinska-Parry

a seguire: Auger-Aliassime-Tabilo

a seguire: Sabalenka-Osaka

Campo Suzanne Lenglen

ore 11: Potapova-Kalinskaya

a seguire: Keys-Shnaider

a seguire: Cerundolo-Berrettini

a seguire: Tiafoe-Arnaldi