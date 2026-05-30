Cobolli show: gli parlano del titolo del Roland Garros e si scatena sotto il tavolo per scaramanzia

Flavio Cobolli vola agli ottavi del Roland Garros e il tabellone si apre. La divertente scaramanzia in conferenza sulle chance di titolo a Parigi.

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Flavio Cobolli al Roland Garros ha ritrovato il suo miglior tennis e di conseguenza anche il sorriso. Il tennista italiano reduce dalla bella prestazione contro Tien sta dimostrando di avere delle carte importanti da giocarsi in una parte di tabellone che, dopo l'eliminazione di Sinner, sembra essere senza padroni. Guai però ad andare troppo in là con i pensieri per il giocatore romano che giustamente sta vivendo partita per partita, pronto a raccogliere tutto quello che verrà. Proprio per questo, quando si parla di prospettive e della possibilità anche di arrivare fino in fondo a Parigi, Flavio si lascia andare alla sua maniera scanzonata anche a gesti scaramantici.

Il gesto scaramantico di Cobolli dopo i pronostici sul tabellone del Roland Garros

Non è un caso che Cobolli sia uno dei tennisti più amati del circuito. Spontaneo, simpatico e guascone, l'azzurro ha reagito in modo divertente alla domanda sulle sue possibilità di essere un potenziale contendente al titolo del Roland Garros. Una domanda molto chiara quella che è arrivata in sala stampa: "Flavio, congratulazioni per la tua vittoria. La tua parte di tabellone è molto aperta. Quindi non so se ti vedi come un possibile contendente al titolo o se è un'occasione d'oro…". Flavio non ha fatto terminare la domanda e ha portato la mano sotto il tavolo, sussurrando con un'espressione che era tutta un programma "touch". Un chiaro gesto scaramantico, facile da riconoscere, dunque per il tennista 24enne che ha fatto sorridere tutti.

Non soddisfatto poi è andato avanti, guardando sotto il tavolo e cercando qualcosa. Sempre più divertiti i presenti, con l'addetta alla sala stampa che ha spiegato come Cobolli stesse cercando di toccare ulteriormente ferro. Quando il giornalista ha provato a riprendere il filo del discorso: "Preferisci pensare partita per partita", Flavio è tornato serio: "Sto scherzando, sto scherzando. voglio pensare partita per partita. Questo è il modo in cui voglio ragionare questa settimana. So che ci sono molte possibilità di avere un nuovo campione Slam, e sicuramente avremo un nuovo campione Slam. Ma non voglio pensarci. Di sicuro ora mi aspetta un altro match difficile; inoltre, il mio prossimo avversario ha vinto contro Cerundolo. Quindi di sicuro sarà dura e dovrò essere pronto a lottare di nuovo. Quindi, per ora, sto pensando alla prossima".

Il tabellone di Flavio Cobolli al Roland Garros

Gestualità e scaramanzia a parte il tabellone di Cobolli sembra quantomeno intrigante, già a partire dal prossimo turno. Agli ottavi infatti Flavio affronterà l'americano Zachary Svajda, che a sorpresa ha battuto il più quotato dei Cerundolo Francisco. Ai quarti quello che sembra essere lo scoglio più ostico, ovvero il canadese Felix Auger-Aliassime uno dei favoriti per la conquista della finale. Poi classifiche e pronostici alla mano, Tiafoe e per chiudere il cerchio Zverev. Il tedesco senza Sinner e Djokovic è il maggiore candidato alla conquista del titolo.