Vallejo stangato dal Roland Garros per le frasi sessiste: rischia di perdere tutto il montepremi

Il tennista paraguaiano Adolfo Daniel Vallejo aveva dichiarato che la partita giocata con Kouame doveva essere arbitrata da un uomo e non da una donna.

Adolfo Daniel Vallejo ha una bella storia: è partito dal basso e dal sottobosco del tennis è riuscito, senza grandi mezzi e senza una tecnica sfavillante sta scalando la classifica ma al Roland Garros ha sporcato tutto dopo la partita persa con il francese Kouamé dicendo: "Questo tipo di partite devono essere arbitrare da un uomo, per una donna è molto difficile avere la forza di gestire una folla così tesa". Le sue parole hanno fatto il giro del mondo, lui ha fatto retromarcia cercando di gettare acqua sul fuoco, ma il Roland Garros non è stato tenero e gli ha anticipato una mega multa: ora rischia di perdere quasi tutto il montepremi vinto a Parigi.

Vallejo perde con Kouame e usa parole sessiste

Vallejo ha sfidato il 2009 Moise Kouamé, tennista in rampa di lancio e dal futuro assicurato. Ha giocato contro un giovane di talento francese al Roland Garros. Ha avuto il pubblico contro, aveva il match in pugno sul 5-2 al quinto, maha perso al super tie-break. Ancora molto arrabbiato dopo il match ha detto: "Ci vuole un uomo per arbitrare, perché il pubblico è molto esigente e ci vuole molta forza per gestirlo. Per una donna è molto difficile gestire una folle così tesa. Il pubblico era davvero eccessivo".

Le scuse di Vallejo: "Le mie parole mal interpretate"

Velocemente queste parole sono divampate come un incendio e Vallejo si è trovato nella bufera. Lui si è scusato, cercando di cavarsela dicendo successivamente: "Desidero chiarire che i miei commenti non erano intesi nel modo in cui sono stati interpretati. Ho rispetto per l'arbitro e per il lavoro che ha svolto. Dopo una battaglia durata cinque ore, ero molto agitato ed emotivo. Chiedo scusa. Voglio anche precisare che non l'ho incolpata per la sconfitta. Ha fatto un ottimo lavoro per tutta la durata dell'incontro. Imparerò da questo e migliorerò. Ho anche grande rispetto per il Roland Garros, la Federazione Francese di Tennis e tutti coloro che sono coinvolti nel tennis".

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La multa del Roland Garros per Vallejo

Il Roland Garros, però, lo punisce e gli promette una mega multa: "L’esito di un evento sportivo, positivo o negativo che sia, non può mai giustificare o scusare simili dichiarazioni”. La multa sarà significativa per Vallejo, che pagherà per i suoi commenti sessisti. La cifra non è stata ancora conclamata, ma si parla di circa 100 mila euro. Tantissimi considerato pure che il tennista perdendo al secondo turno ha diritto a 130 mila euro di premio, tasse escluse. Di fatto rischia di non ricavare nulla da questa partecipazione al Roland Garros.