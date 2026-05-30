Chi è Siebert, l’arbitro della finale Champions tra PSG e Arsenal che ha già diretto due volte i Gunners

Sarà Daniel Siebert per la prima volta nella sua carriera ad arbitrare una finale di Champions: PSG-Arsenal. Il fischietto tedesco ha già incrociato 2 volte i Gunners.

Daniel Siebert è l'arbitro tedesco designato per dirigere la finale di Champions League 2026 alla Puskas Arena di Budapest tra PSG e Arsenal. Siebert, nato a Berlino nel 1984, è anche un insegnante prestato al fischietto. La sua anima di insegnante si nota anche nel suo stile di direzione: didattico, calmo e orientato al dialogo, pur mantenendo una ferrea autorità. La designazione per la finale di Budapest rappresenta sicuramente il punto più alto della sua carriera calcistica nei club, arrivata peraltro con una tempistica singolare.

Pochi giorni prima della nomina UEFA, la FIFA lo ha infatti escluso dalla lista degli arbitri per i Mondiali 2026 nonostante Siebert avesse ben figurato sia a Qatar 2022 sia agli ultimi due Europei 2020 e 2024. La finale di Champions suona quindi come un prestigioso e immediato riscatto continentale. PSG-Arsenal sarà dunque la sua decima presenza stagionale in Champions League.

L’arbitro Siebert in campo durante questa stagione in Champions.

Un arbitro che preferisce far scorrere il gioco dunque e che non ama l'esasperazione dei provvedimenti disciplinari drastici come espulsioni e penalty. L'incrocio tra Siebert e le due finaliste è piuttosto particolare. Per i Gunners di Arteta, Siebert è diventato una presenza fissa e decisamente benevola nella fase a eliminazione diretta. La finale sarà la terza partita consecutiva dell'Arsenal diretta dal fischietto tedesco. I precedenti stagionali sorridono totalmente agli inglesi visti i successi ottenuti dai londinesi con lui come arbitro contro Sporting Lisbona e Atletico Madrid

La storia stagionale invece tra il PSG e l'arbitro berlinese è molto più breve e meno appariscente. Siebert ha incrociato i parigini una sola volta durante la nuova fase campionato di questa Champions, ovvero lo 0-0 contro l'Athletic Bilbao. La squadra arbitrale completa che accompagnerà Siebert per la finale sarà quasi interamente tedesca, a garanzia di un automatismo collaudato. Gli assistenti saranno infatti Jan Seidel e Rafael Foltyn, il Quarto ufficiale sarà invece lo svizzero Sandro Scharer. Al VAR e AVAR invece i tedeschi Bastian Dankert e Robert Schroder.