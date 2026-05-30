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Le probabili formazioni di PSG-Arsenal in finale di Champions: Luis Enrique ritrova Hakimi e Dembelè

La finale di Champions League PSG-Arsenal si gioca oggi alle 18:00 allo Stadio di Budapest Puskas Arena. Diretta integrale solo per abbonati Sky, in chiaro solamente in replica alle 21:00.
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A cura di Alessio Pediglieri
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A Budapest questa sera si assegna la Champions League 2026, con il PSG campione in carica che affronta l'Arsenal, nuovamente in finale vent'anni dopo la sconfitta contro il Barcellona. Si inizia alle 18:00 allo Stadio Puskas Arena. Diretta in chiaro non disponibile, solo per gli abbonati Sky in TV e in streaming.

È passato appena un anno da quando il PSG riuscì a conquistare la sua prima Champions League umiliando l'Inter in finale con uno storico 5-0 a Monaco. Ora dovrà sfidare l'Arsenal che in finale non c'era da venti anni, quando nell'unico precedente in cui si giocò il trofeo, perse contro il Barcellona. Per il PSG è la terza finale, contando anche la sconfitta contro il Bayern del 2020. Luis Enrique e Arteta, sono reduci entrambi dai festeggiamenti per la vittoria nei rispettivi campionati con i parigini che hanno brindato in Ligue1 e i Gunners che hanno avuto la meglio sul City in Premier.

Chi vincerà la Champions League a Budapest non otterrà solamente la conquista della "Coppa dalle grandi orecchie", ma avrà la possibilità di giocarsi il successo di altri due trofei, come la Supercoppa Europea e la Coppa Intercontinentale. Dalla vittoria della Champions League passa anche una importante nomination per il Pallone d'Oro, nonostante sia necessario giocarsi anche un gran Mondiale per conquistare il più prestigioso trofeo individuale.

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Dove vedere PSG-Arsenal, finale di Champion in diretta TV e streaming: il canale in chiaro

La finale di Champions League tra PSG ed Arsenal non è visibile in diretta tv in chiaro. Per assistere al match gratis bisognerà attendere la conclusione della finale, che verrà poi trasmesso in differita, integralmente, su TV8 alle 21:00. PSG-Arsenal è disponibile unicamente in abbonamento sia per la diretta TV sia per lo streaming, via Sky, Sky Go e NOW, sui canali Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e Sky Sport.

Le probabili formazioni di PSG-Arsenal, finale di Champions League

Luis Enrique e Arteta, si sfidano con uno schema tattico speculare, un 4-3-3 che darà vita a grande spettacolo e capovolgimenti di fronte tra due delle squadre più propositive del panorama europeo. Il PSG recupera Hakimi in difesa e Dembelè in avanti, pronti per giocarsi la finale. Fondamentali per Luis Enrique che li inserisce senza indugio nell'11 iniziale. L'Arsenal proporrà Calafiori titolare come di consueto a centro difesa ma purtroppo dovrà rinunciare a una pedina importante come Ben White, k.o nelle ultime settimane.

PSG (4-3-3): Safonov; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; Vitinha, Joao Neves, Zaire-Emery; Doué, Dembelé, Kvaratskhelia
ARSENAL (4-3-3): Raya; White, Saliba, Gabriel, Hincapié; Rice, Zubiemendi, Odegaard; Saka, Gyokeres, Martinelli

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