PSG-Arsenal sarà la prima finale di Champions non trasmessa in TV in chiaro: perché Sky lo può fare

La pay-tv ha questa discrezionalità perché detiene i diritti tv in esclusiva. Solo in un caso è obbligata ad aprire il segnale a tutti e gratis: la presenza di un’italiana.

La finale di Champions League tra Paris Saint-Germain e Arsenal si gioca sabato 30 maggio alle 18 nella Puskas Arena di Budapest, non è trasmessa in chiaro ma visibile solo agli abbonati di Sky su Sky Sport 1 (canale 201), Sky Sport Calcio (canale 202), Sky Sport 251, Sky Sport 4K. Diretta streaming su Sky Go e NOW. Chi vuole vederla gratis in tv deve attendere la differita in programma alle ore 21 su TV8.

Perché Sky ha questa discrezionalità? Il network saltellitare non ha alcun obbligo di aprire il segnale della diretta a tutti e senza costi aggiuntivi: ne ha facoltà, in quanto detentrice dei diritti per la messa in onda, e può scegliere liberamente; sarebbe stata vincolata a farlo solo con la presenza in finale di una squadra italiana, come previsto dalle norme AgCom sugli eventi di grande interesse per il Paese (tra i quali le semifinali e le finali di Champions ed Europa League). Anzi, di recente l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha aggiornato la lista degli eventi sportivi (qui il link specifico) inserendo anche il tennis (come i tornei del Grande Slam e i Master 1000, sempre che vi siano italiani in lizza).

Non è la prima volta che Sky adotta una decisione di questo tipo: ovvero la diretta in chiaro (ma qualche ora più tardi rispetto all'orario del calcio d'inizio) di una delle partite di Champions. Lo ha fatto anche in questa stagione quando, al martedì sera, ha reso visibile a tutti su Cielo (canale 26 del digitale terrestre) la gara prevista alle 18:45 nel calendario di giornata.

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La pay-tv di Comcast è la "casa" del grande calcio continentale per club. Le squadre si sfidano nella competizione maggiore, più ambita e ricca considerato il valore economico dei premi messi in palio per la partecipazione, i risultati e le eventuali qualificazioni ai turni successivi fino all'accesso alla gara tanto agognata che vale la conquista del trofeo. In questa stagione (e fino alla prossima, 2026-2027) ben 185 incontri su 203 totali sono stati appannaggio esclusivo di Sky, i restanti 18 (compresi quelli delle italiane) sono rientrati nel palinsesto di Amazon Prime Video. La concessione per la trasmissione in chiaro degli incontri di Champions è stata rinnovata fino al 2031, lasso di tempo entro il quale ci sarà una lieve rimodulazione del palinsesto: su 203 match, 184 saranno visibile su Sky e 19 su Amazon Prime Video.