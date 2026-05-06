Bayern-PSG LIVE, risultato in diretta della partita di Champions: attese le formazioni ufficiali, giocatori in campo alle ore 21

Sarà il portoghese Joao Pinheiro l'arbitro designato dall'Uefa per dirigere la sfida tra Bayern Monaco e PSG. I suoi assistenti saranno Bruno Jesus e Luciano Maia mentre il quarto ufficiale sarà il norvegese Espen Eskas con l'italiano Marco Di Bello al VAR e Tiago Martins AVAR. Pinheiro ha arbitrato il Bayern due volte quest'anno contro PSV e Slovan Bratislava. L'arbitro portoghese ha invece diretto il PSG nella finale della Supercoppa europea giocata ad agosto scorso e vinta dai parigini ai calci di rigore contro il Tottenham.