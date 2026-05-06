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Bayern-PSG LIVE, risultato in diretta della partita di Champions: attese le formazioni ufficiali, giocatori in campo alle ore 21

La diretta live di Bayern-PSG, ritorno della semifinale di Champions League: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita.

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6 Maggio 2026 18:00
Ultimo agg. 19:32
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La diretta live della partita Bayern-PSG per il ritorno della semifinale di Champions League. Luis Enrique si affida ancora al talento e alla classe di Kvara mentre Kompany punta tutto sui gol di Kane e la fantasia di Olise. Si riparte alle ore 21:00 all'Allianz Stadium di Monaco di Baviera dal fantastico 5-4 dell'andata in favore dei francesi. Diretta TV e streaming in esclusiva su Amazon Prime Video. Non è prevista trasmissione in chiaro.

19:30

Chi è Joao Pinheiro, l'arbitro di Bayern-PSG

Sarà il portoghese Joao Pinheiro l'arbitro designato dall'Uefa per dirigere la sfida tra Bayern Monaco e PSG. I suoi assistenti saranno Bruno Jesus e Luciano Maia mentre il quarto ufficiale sarà il norvegese Espen Eskas con l'italiano Marco Di Bello al VAR e Tiago Martins AVAR. Pinheiro ha arbitrato il Bayern due volte quest'anno contro PSV e Slovan Bratislava. L'arbitro portoghese ha invece diretto il PSG nella finale della Supercoppa europea giocata ad agosto scorso e vinta dai parigini ai calci di rigore contro il Tottenham.

A cura di Fabrizio Rinelli
19:00

I precedenti tra Bayern e PSG

Bayern e PSG si sono affrontate 17 volte nel corso della loro storia calcistica. Nelle gare ufficiali dunque sono state 9 le partite vinte dai bavaresi e 8 dai francesi con nessun pareggio. Un confronto tre le due compagini che prende il via dalla stagione 1994/1995 nella fase a gironi. Oltre al 5-4 dell'andata, le due squadra si erano sfidate già nella fase campionato della Champions a novembre e a luglio al Mondiale per Club. Nel mezzo anche la finale 2020 vinta dal Bayern 1-0 il 23 agosto di quell'anno.

A cura di Fabrizio Rinelli
18:30

Come arriva il PSG alla partita di stasera

Il PSG ha pareggiato 2-2 contro il Lorient nel match di campionato che si trova in mezzo tra la semifinale d'andata e quella di ritorno di Champions. La squadra di Luis Enrique resta ben salda al primo posto ma con 6 punti di vantaggio sul Lens. Pochi se si pensa ai campionati distrutti dai parigini nelle ultime stagioni con tantissimi punti di vantaggio sulla seconda piazzata. Ma nonostante questa la squadra di Luis Enrique è già matematicamente campione di Francia con 6 turni d'anticipo centrando il suo tredicesimo titolo.

A cura di Fabrizio Rinelli
18:15

Come arriva il Bayern Monaco alla partita di oggi

Il Bayern Monaco, che è diventato campione di Germania il 19 aprile vincendo la Bundesliga con 4 giornate d'anticipo, è reduce da pareggio a sorpresa con il punteggio di 3-3 contro Heidenheim. Le attenzioni dei bavaresi sono però chiaramente orientate alla Champions e alla possibilità di andarsi a giocare questa finale contro l'Arsenal.

A cura di Fabrizio Rinelli
18:00

Dove vedere Bayern-PSG di Champions in TV e streaming

La partita Bayern Monaco-PSG sarà visibile in esclusiva su Prime Video, servizio di streaming video on demand di Amazon, a pagamento. Si partirà con un lungo pre partita fino ad arrivare al calcio d'inizio previsto alle 21:00. La partita sarà disponibile in tv attraverso l'app presente su smart tv di ultima generazione e in streaming facendo accesso dal sito di Amazon Prime Video o dall'app scaricabile su smartphone e dispositivi mobili.

Non è prevista la diretta in chiaro. In campo Giulia Mizzoni che sarà affiancata da Claudio Marchisio, Clarence Seedorf e Luca Toni. Telecronaca affidata a Sandro Piccinini col commento tecnico di Massimo Ambrosini.

A cura di Fabrizio Rinelli
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