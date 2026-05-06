L’audio del fischio chiarisce i dubbi sul rigore non dato all’Atletico contro l’Arsenal: è successivo

In Spagna nel post partita della semifinale di ritorno di Champions League tra Arsenal e Atletico Madrid, finita con la vittoria per 1-0 dei Gunners che si sono qualificati per la finale, è divampata la polemica per un calcio di rigore non dato ai ‘Colchoneros' nella fase iniziale del secondo tempo, per un fallo abbastanza chiaro di Calafiori su Griezmann. Il punto del contendere è che l'arbitro Daniel Siebert aveva visto un precedente fallo di Pubill su Gabriel e dunque ha dato un calcio di punizione all'Arsenal.

Nella circostanza il VAR – che era anche lui tedesco, Bastian Dankert – non è intervenuto. Secondo molti, non lo avrebbe fatto perché impossibilitato, visto che Siebert avrebbe fischiato il fallo di Pubill prima del secondo contatto Calafiori-Griezmann, fermando dunque il gioco e rendendo non valida né revisionabile qualsiasi cosa fosse successa dopo. Ma rivedendo il video dell'azione e soprattutto ascoltando l'audio, si sente chiaramente il direttore di gara fischiare solo dopo il pestone di Calafiori su Griezmann, indicando con decisione che aveva sanzionato il contatto di poco prima tra Pubill e Gabriel e dunque non era rigore.

Il che significava che eventualmente il VAR a quel punto sarebbe potuto intervenire, visto che si era continuato a giocare. Ma non lo ha fatto, ritenendo evidentemente che il fallo fischiato a Pubill (abbastanza dubbio, a dire il vero) non rientrasse nella casistica del "chiaro ed evidente errore" che a protocollo può giustificare il richiamo del VAR all'on-field review.

Una decisione quest'ultima giudicata dubbia dall'ex arbitro iberico Iturralde Gonzalez: "Il punto cruciale è se abbia fischiato il fallo prima. Ma se non l'ha fatto, è una decisione del VAR. Il VAR avrebbe potuto avvisarlo, così anche lui avrebbe potuto vedere il fallo". Perché secondo l'ex fischietto non c'era stato alcun fallo precedente: "Se Pubill avesse colpito, la gamba di Gabriel si sarebbe mossa, ma il difensore ha semplicemente ritirato la gamba per evitare il rigore".

Quanto a Diego Simeone, nel dopo partita ha scelto di non alzare i toni né togliere meriti all'Arsenal per il passaggio del turno, pur facendo capire la sua opinione sull'episodio in questione: "Il fallo su Griezmann? Non c'è altro da aggiungere. Siamo fuori. Ci congratuliamo con l'Arsenal: hanno giocato bene. Hanno una squadra e un allenatore che mi piacciono. Seguono un approccio coerente, con risorse finanziarie considerevoli che permettono loro di competere a questo livello. Congratulazioni. Continueremo il nostro lavoro, senza soffermarci su un dettaglio così ovvio". Intendendo che era ovvio che fosse rigore…