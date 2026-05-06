La rabbia di Simeone, sfiora la rissa con il direttore sportivo dell’Arsenal a fine partita

L'Arsenal torna in finale di Champions League dopo 20 anni: è bastata una vittoria per 1-0 firmata da Saka nella semifinale di ritorno contro l'Atletico Madrid per centrare il grande obiettivo e staccare il pass per Budapest. Ma il finale della gara è stato segnato da grandi tensioni e dalla rabbia di Diego Simeone, innervosito dalle continue perdite di tempo degli inglesi che nei minuti di recupero hanno giocato davvero poco.

L'allenatore argentino è stato protagonista di un acceso confronto con Andrea Berta, direttore sportivo dell'Arsenal che soltanto pochi mesi fa era a Madrid: i due si conoscono benissimo e hanno lavorato insieme per diversi anni, ma ieri sera il dirigente italiano è stato preso di mira dall'allenatore che per poco non scatenava una rissa.

Simeone scatenato nel finale

Sotto la gestione di Arteta i Gunners hanno imparato a giocare anche con i nervi degli avversari per poter trarne un vantaggio, come fatto contro gli spagnoli negli ultimi minuti della semifinale: prendere un gol li avrebbe trascinati ai supplementari e per questo hanno cercato di fare il massimo per poter portare a casa la vittoria. Palloni spariti, perdite di tempo e gesti simili che hanno mandato Simeone su tutte le furie, al punto da prendersela con l'unica persona che conosceva sulla panchina avversaria.

Il DS Berta ha preso il posto di Arteta e ha chiesto all'arbitro di fischiare la fine della partita senza allungare i minuti di recupero, toccandosi insistentemente l'orologio che portava al polso e agitando le braccia. Un gesto visto più volte ma che ha fatto irritare l'allenatore avversario che si è diretto verso di lui e lo ha spintonato. Sono quasi venuti alle mani e la rissa è stata evitata solo dai rispettivi staff che li hanno tenuti lontani evitando che la questione degenerasse.

Il passato di Berta all'Atletico

La rissa sfiorata assume un significato diverso se si pensa al rapporto di amicizia che lega i due protagonisti. Berta è stato direttore sportivo dell'Atletico Madrid per gli ultimi 12 anni, diventando una grande spalla per Simeone anche oltre il lavoro prima di passare all'Arsenal. Il dirigente italiano è arrivato a Madrid nel 2013, è diventato DS quattro anni dopo e ha vissuto le emozioni più belle della cavalcata dei colchoneros con l'allenatore argentino. Ha vinto tutto al fianco dell'allenatore e con lui ha vissuto anche la delusione delle due finali di Champions League perse contro il Real Madrid nel 2014 e nel 2016, ferite che per Simeone si sono riaperte dopo l'eliminazione a un passo dalla finale.