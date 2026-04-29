Atletico Madrid-Arsenal LIVE, risultato in diretta della partita di Champions: attese le formazioni ufficiali, giocatori in campo alle ore 21

Atletico Madrid-Arsenal è visibile in diretta tv e in streaming solo su Amazon Prime Video. A raccontarla sono Sandro Piccinini (telecronaca) e Massimo Ambrosini (commento tecnico). Il collegamento è preceduto da interviste, analisi e approfondimenti condotti da Giulia Mizzoni insieme a Gianfranco Zola, Fernando Llorente e Clarence Seedorf.