Atletico Madrid-Arsenal LIVE, risultato in diretta della partita di Champions: attese le formazioni ufficiali, giocatori in campo alle ore 21

La diretta live della partita Atletico Madrid–Arsenal per la seconda semifinale di andata di Champions League. Squadre in campo questa sera alle 21. Simeone schiera in attacco la coppia Griezmann-Alvarez, Lookman gioca da esterno sinistro. Arteta si affida a Mosquera in difesa, Martinelli favorito su Trossard in attacco. Dopo lo spettacolo di PSG-Bayern Monaco, riflettori puntati sulla sfida che mette di fronte spagnoli e Gunners.. Diretta TV e in streaming su Amazon Prime Video.
Come l'Atletico Madrid alla partita di oggi
L'Atletico Madrid arriva alla partita di oggi dopo aver superato nel doppio confronto il Barcellona, non senza una coda polemica per le decisioni arbitrali contestate dai catalani. In campionato è terzo, alle spalle di blaugrana e blancos, e grazie alla vittoria con l'Athletic Bilbao ha consolidato il piazzamento nella Liga. Ecco, quindi, che la squadra di Simeone si presenta nell'andata della semifinale di Champions nella migliore condizione possibile. Senza Gimenez e Barrios, l'unico dubbio è in difesa con Hancko favorito su Le Normand.
Dove vedere Atletico Madrid-Arsenal di Champions in TV e streaming
Atletico Madrid-Arsenal è visibile in diretta tv e in streaming solo su Amazon Prime Video. A raccontarla sono Sandro Piccinini (telecronaca) e Massimo Ambrosini (commento tecnico). Il collegamento è preceduto da interviste, analisi e approfondimenti condotti da Giulia Mizzoni insieme a Gianfranco Zola, Fernando Llorente e Clarence Seedorf.