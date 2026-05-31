L’Arsenal sfila in bus a meno di 24 ore dal ko in finale di Champions: la surreale parata per la Premier

L’Arsenal ha sfilato in bus scoperto per le strade di Londra poche ore dopo la sconfitta ai rigori nella finale di Champions League contro il PSG. Una scena surreale solo in apparenza: la parata era per la Premier League vinta dopo 22 anni.

C'era qualcosa di straniante nel vedere l'Arsenal in bus scoperto per le strade di Londra a meno di 24 ore dalla sconfitta più dolorosa della sua storia recente. La squadra di Mikel Arteta era appena rientrata da Budapest, dove aveva perso la finale di Champions League contro il PSG ai calci di rigore, dopo l'1-1 maturato tra tempi regolamentari e supplementari. Eppure, il giorno dopo, i Gunners erano lì: sorridenti, sul pullman, davanti a migliaia di tifosi, con la coppa della Premier League esposta come simbolo di una stagione comunque storica.

La scena è sembrata surreale perché arrivata subito dopo una notte amarissima. L'Arsenal aveva accarezzato il sogno di diventare campione d'Europa per la prima volta, era passato in vantaggio con Kai Havertz e poi era stato raggiunto dal rigore di Ousmane Dembelé. La lotteria dei rigori ha premiato il PSG, per il secondo anno consecutivo, e lasciato ai londinesi solo il rimpianto per una coppa sfumata sul più bello.

Perché l'Arsenal festeggiava in bus dopo la Champions persa

L'Arsenal festeggiava la Premier League 2025-2026, conquistata dopo 22 anni di attesa. Il primo titolo inglese dai tempi degli "Invincibili" di Arsene Wenger, un traguardo che a Londra Nord aspettavano dal 2004 e che il club aveva deciso di celebrare con una sfilata ufficiale già programmata per il giorno successivo alla finale europea, comunque sarebbe andata a finire.

Per questo la parata non è stata cancellata. Sarebbe stato quasi impossibile, logisticamente e simbolicamente. L’Arsenal aveva chiuso un digiuno lunghissimo, riportando il titolo nazionale all’Emirates dopo due decenni di frustrazioni, ricostruzioni incomplete e stagioni finite sempre un passo prima della gloria. La Champions persa ha cambiato l’umore della festa, non il significato.

La parata ha assunto così un tono doppio: da una parte la delusione ancora visibile per il ko contro il PSG, dall'altra l'orgoglio di una tifoseria che ha comunque visto la propria squadra tornare sul tetto d'Inghilterra. Non era la festa del double mancato, ma quella di un campionato vinto e di una stagione che, senza la ferita europea, sarebbe stata raccontata solo come il compimento del progetto Arteta.

Una festa a metà tra orgoglio e rimpianto

Il contrasto è stato inevitabile. Nella notte di Budapest, l'Arsenal aveva perso la possibilità di trasformare una grande annata in una stagione leggendaria. Poche ore dopo, a Londra, si è ritrovato costretto quasi a separare le due emozioni: il dolore per la Champions League persa ai rigori e la gioia per una Premier League vinta dopo 22 anni.

È proprio questo a rendere potente l'immagine del bus scoperto. Non una celebrazione fuori luogo, ma la fotografia di una stagione enorme e incompleta. L'Arsenal ha perso la finale che poteva cambiare la sua storia europea, ma ha vinto il titolo che aspettava da una generazione. E Londra, almeno per un pomeriggio, ha scelto di ricordare soprattutto quello.