Grecia-Italia Live, risultato in diretta della partita amichevole: le formazioni, giocatori in campo alle ore 20.45

Cronaca LIVE e risultato in tempo reale della partita amichevole Grecia-Italia, in programma dalle ore 20:45 al Pankritio Stadium . Il CT Silvio Baldini, con tanti giovani calciatori convocati dopo il fallimento della qualificazione ai Mondiali, prova a ripetere le good vibrations arrivate dopo il primo test vinto di misura sul Lussemburgo con il gol di Pio Esposito. Diretta TV su Rai Uno e in streaming su Rai Play. su Rai Uno e in streaming su Rai Play.
Pio Esposito fa sorridere la giovane Italia contro il Lussemburgo
La prima uscita della giovane Italia sperimentale di Silvio Baldini è stata positiva, vincendo l'amichevole con il Lussemburgo che rappresentava una sorta di punto interrogativo per capire anche le reazioni attorno alla nostra Nazionale. Molto positive soprattutto sul fronte della considerazione e dell'entusiasmo dei tifosi che sono rimasti piacevolmente colpiti del clima attorno alla squadra, al di là del risultato risicato contro una delle formazioni non certo più blasonate sul fronte internazionale.
Chi è Silvio Baldini, il CT ad interim dell’Italia che ha convocato così tanti giovani
Silvio Baldini è stato chiamato come CT ad interim subito dopo le dimissioni in massa dello staff azzurro, Gattuso compreso, nel post Bosnia che è coinciso con la terza eliminazione dell'Italia nelle qualificazioni ai Mondiali. Una scelta "interna", voluta da una FIGC "spuntata" con le dimissioni anche di Gravina da Presidente. In attesa dei nuovi vertici che dovrebbero ritornare operativi e ufficiali con le elezioni del prossimo 22 giugno.
Chi sono i giovani convocati da Baldini per l’amichevole dell’Italia contro la Grecia
Tanti, tantissimi i giovani voluti al proprio cospetto da Silvio Baldini che ha deciso di dare spazio a convocazioni per gran parte inedite in Nazionale maggiore. Sia contro il Lussemburgo, sia con la Grecia, tanti i volti nuovi: tra loro anche Alessio Cacciamani, chiamato in azzurro in extremis dopo il forfeit di Marco Palestra.
Come arriva l’Italia alla partita di oggi
Quella di oggi è la seconda amichevole del post mancata qualificazione ai Mondiali. Un test che permetterà ai neo convocati di Baldini di avere ulteriore visibilità dopo quanto avvenuto nella prima amichevole, contro il Lussemburgo. Nell'occasione, l'Italia sperimentale ha vinto di misura, grazie al gol partita di Pio Esposito.
Dove vedere l’amichevole Grecia-Italia in TV e streaming
L’amichevole Grecia-Italia sarà visibile in chiaro e gratuita su Rai 1 HD, con telecronaca di Alberto Rimedio e Lele Adani e gli approfondimenti pre e post partita dagli studi e sul campo. In diretta streaming invece la partita sarà disponibile su RaiPlay, la piattaforma digitale della Rai accessibile da smartphone, tablet, smart TV o computer semplicemente con una registrazione, anche in quel caso senza costi aggiuntivi.