Grecia-Italia Live, risultato in diretta della partita amichevole: le formazioni, giocatori in campo alle ore 20.45

L’amichevole Grecia-Italia sarà visibile in chiaro e gratuita su Rai 1 HD, con telecronaca di Alberto Rimedio e Lele Adani e gli approfondimenti pre e post partita dagli studi e sul campo. In diretta streaming invece la partita sarà disponibile su RaiPlay, la piattaforma digitale della Rai accessibile da smartphone, tablet, smart TV o computer semplicemente con una registrazione, anche in quel caso senza costi aggiuntivi.