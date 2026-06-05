Chi è Alessio Cacciamanni, l’Italia di Baldini convoca in extremis il talento esploso alla Juve Stabia

Cacciamani premiato dal CT dell’Italia Baldini con la convocazione in Nazionale maggiore dopo averlo già inserito in U21: è esploso alla Juve Stabia.

Alessio Cacciamani è uno dei talenti più cristallini e interessanti del panorama calcistico italiano. Di proprietà del Torino, il classe 2007 di Jesi si è imposto all'attenzione generale come una delle rivelazioni assolute dell'ultimo campionato di Serie B. Cresciuto nei vivai marchigiani di Fano e Ancona, nell'estate del 2023 viene acquistato dal Torino. Nel settore giovanile granata brucia le tappe tra Under 17 e Under 18, fino ad approdare in Primavera nella stagione 2024/25. Le sue prestazioni attirano lo staff della prima squadra, tanto da portarlo all'esordio in Serie A l'11 maggio 2025 (a soli 17 anni ndr), nei minuti finali della sfida contro l'Inter.

L'estate scorsa arriva la svolta con la firma del suo primo contratto da professionista con i granata (scadenza giugno 2028) prima di essere ceduto in prestito alla Juve Stabia per misurarsi con il calcio dei grandi. L'impatto in Serie B con i campani è straordinario, e le sue prestazioni costanti gli valgono anche la chiamata in Nazionale Under 21 da parte del CT Silvio Baldini, con cui esordisce a marzo 2026. Lo stesso CT azzurro oggi l'ha voluto premiare anche con la chiamata nella nazionale maggiore al posto dell'infortunato Cherubini.

Alessio Cacciamani in azione contro la Sampdoria.

I numeri di Cherubini e l'importanza di Abate nella sua carriera

Il giocatore, come comunicato dalla Federazione, sta raggiungendo i propri compagni nel ritiro azzurro di Coverciano. Si tratta di un calciatore che in prospettiva può fare benissimo già a partire dal prossimo anno e non è da escludere che il Torino, concluso formalmente il prestito alla Juve Stabia il 30 giugno 2026, possa puntare proprio su di lui. Secondo i rumors di mercato il prossimo allenatore dei granata potrebbe essere proprio Ignazio Abate, allenatore che Cacciamani conosce benissimo avendolo avuto proprio in questa stagione alla Juve Stabia in Serie B. Qui il giovane Alessio ha collezionato ben 33 presenze con tanto di 2 gol nella stagione regolare e 2 assist invece nei playoff.

Cacciamani contro il Monza.

Le caratteristiche tecniche di Cacciamani: un giocatore capace di svolgere più ruoli

Nato calcisticamente come ala sinistra o esterno offensivo puro da tridente, Cacciamani ha completato una vera e propria metamorfosi tattica sotto la guida dello stesso Abate alla Juve Stabia. È stato impiegato prevalentemente come quinto di sinistra nel 3-5-2. Il giocatore è dotato di una progressione palla al piede impressionante, abbinata a un'ottima tecnica nello stretto e facilità di dribbling. Oltre alle doti offensive, possiede una notevole resistenza fisica e un'applicazione tattica che gli permettono di coprire l'intera fascia, aiutando sensibilmente la squadra in fase di ripiegamento difensivo. Per chi non lo conoscesse ancora, potrà vederlo all'opera già con la maglia dell'Italia contro la Grecia.