Muore Valentina, la figlia di Silvio Baldini di 30 anni malata dalla nascita: grave lutto per il CT dell’Italia

Valentina Baldini, figlia di Silvio Baldini, CT a interim dell’Italia, è morta a soli 30 anni. La ragazza era disabile dalla nascita, affetta da tetraparesi. “Valentina mi ha fatto capire cosa significhi amare incondizionatamente”, aveva detto di lei l’allenatore toscano.

Il dolore più grande per un genitore: Valentina, la figlia di Silvio Baldini, CT a interim dell'Italia, è morta a soli 30 anni. Una tragedia familiare che ha colpito nelle scorse ore il 67enne allenatore toscano. La notizia è stata confermata da una nota del Perugia Calcio, che "esprime cordoglio e sentita vicinanza" al proprio ex tecnico. La ragazza era malata dalla nascita, affetta da tetraparesi.

Le parole d'amore del CT per la figlia

Nata con una grave disabilità al 100%, affetta da tetraparesi, Valentina – primogenita del tecnico dell'Under 21 che è andato in panchina della nazionale maggiore nelle ultime due partite vinte contro Lussemburgo e Grecia, in attesa della nomina del nuovo CT – ha rappresentato per tutta la sua vita il motore emotivo e spirituale della vita del mister di Massa. L'allenatore ha spesso parlato di lei in interviste e conferenze con una commozione e un'onestà disarmanti, definendola la persona che ha dato un senso profondo alla sua intera esistenza.

Valentina era la figlia primogenita di Silvio Baldini e della moglie Paola, la coppia poi ha avuto anche Mattia (che lavora nello staff tecnico del padre) e Niccolò. La piccola, nata con 20 giorni di ritardo, era stata data per spacciata dai medici già in utero, con una prognosi di pochi mesi di vita. Non parlava e non camminava, e solo in età adulta si è scoperto che le mancava un cromosoma. Eppure è rimasta per i suoi genitori e i fratelli una fonte inesauribile di amore incondizionato e di lezioni di vita, tanto che Silvio l'ha sempre citata pubblicamente come esempio di felicità autentica e di accettazione. "Io la voglio così, lei sta bene così, la guardo con gli stessi occhi con cui guardo i miei giocatori", disse un paio di anni fa quando sedeva sulla panchina del Palermo.

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Silvio Baldini è dallo scorso anno il CT dell'Italia Under 21 e ha allenato la nazionale maggiore a interim nelle ultime due partite

Silvio Baldini: "Abbiamo un letto matrimoniale più grande e dormiamo tutti insieme"

Per l'allenatore toscano, Valentina non è mai stata un peso, bensì un dono del cielo e una fonte inesauribile di amore incondizionato, capace di ridefinire le sue priorità e di fargli ridimensionare i fallimenti e le ingiustizie del mondo del pallone. Molto toccanti le parole che le ha dedicato in passato: "Valentina mi ha fatto capire cosa significhi amare incondizionatamente, così come mia moglie mi ha fatto capire cosa voglia dire costruirsi una famiglia. Avere una famiglia significa cercare di capire i problemi, soprattutto quelli di chi sta peggio e questo ci ha dato una certa unità".

E ancora, con tutto l'amore di un padre nella sua autobiografia ‘Il calcio vincente. O vinco o imparo': "I medici ci hanno sempre detto che questa bimba non avrebbe avuto una vita lunga e per questo ha sempre dormito con me e mia moglie, perché il pensiero di alzarmi e trovarla morta mi angosciava. Tutt'oggi dormiamo sempre insieme, abbiamo un letto matrimoniale un po' più grande e dormiamo sempre noi tre. Quando la notte sogna ride continuamente e se non lo fa significa che sta male, che ha l'influenza o un altro tipo di problema. Però quando sogna lei ride sempre, ride, ride, ride e la sua risata è veramente contagiosa. Quando ride, non lo fa come tutti noi, lo fa con la voce alta e quindi è una cosa strana perché ti chiedi se è sveglia, ma invece sta dormendo e continua a sognare…".