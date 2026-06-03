La giovane Italia di Baldini batte il Lussemburgo: Pio Esposito regala un sorriso dopo il disastro Mondiali

La prima Italia post disastro Mondiali riparte dal Lussemburgo e con una squadra tutta giovane. La decide Pio Esposito che fa sorridere il CT Baldini.

Entusiasmo, grinta e tanta voglia di mettersi in mostra con la gioia di vestire quella maglia azzurra (questa sera bianca ndr). È ciò che ha trasmesso l'Italia di Silvio Baldini a tutto il popolo azzurro questa sera guardando i tanti giovani scelti dal CT per le due amichevoli con Lussemburgo e Grecia.

Guidati dal capitano Gigio Donnarumma, l'Italia si è regalata un sorriso dopo il disastro Mondiali post Bosnia grazie al gol di Pio Esposito. Ottima la sua prova così come quella dei vari Pisilli, Favasuli, Bartesaghi e Ndour ma anche Chiarodia. Insomma, c'è da lavorare, ma questa sembra essere davvero la strada giusta da cui ripartire per rinascere e tornare un giorno a far paura.

Il tacco di Esposito finito di poco fuori.

Poche emozioni e zero gol ma tanto impegno per l'Italia nel primo tempo

Pochi occasioni ma tantissimo impegno. È un po' questo il riassunto del primo tempo giocato dalla nuova Italia giovane e sperimentale targata Silvio Baldini. In casa del Lussemburgo il Ct azzurro si affida a Donnarumma in porta con Comuzzo centrale, Pisilli a centrocampo e Pio Esposito in attacco. Insomma, giocatori con discreta esperienza nei ruoli nevralgici del campo. Gli azzurri cercando di rendersi pericolosi soprattutto da sinistra con Koleosho il quale però, pur saltando più volte l'uomo, non riesce quasi mai a concludere con convinzione verso la porta.

E così quasi dopo la mezz'ora la prima occasione capita a Pio Esposito che di tacco, su assist di Lipani, tenta il gran gol ma la palla finisce di poco fuori. Passano pochi minuti e Pisilli si inserisce in area di rigore ma pur scartando il portiere avversario tira la palla sull'esterno della rete. Ottimo fraseggio degli azzurri poi proprio sul finale di tempo quando Ndour girandosi su se stesso trova tutto solo a sinistra Koleosho il quale però apre troppo il piatto destro e la palla finisce debolmente tra le mani del portiere del Lussemburgo. Di fatto il primo tempo si conclude sul punteggio di 0-0.

Il gol messo a segno di testa da Pio Esposito.

Nel secondo tempo Pio Esposito regala la vittoria all'Italia

Il secondo tempo dell'Italia inizia subito al meglio e porta gli azzurri in vantaggio. Dagli sviluppi di un calcio d'angolo da destra battuto da Pisilli, Pio Esposito va più in alto di tutti e di testa batte Moris. Grande esultanza anche dalla panchina. Azzurri meritatamente in vantaggio e scatenati. Ancora Koleosho da sinistra, palla bassa in mezzo per l'inserimento di Pisilli che colpisce il palo. L'Italia continua a premere sull'acceleratore con Ndour il quale si fa spazio al centro dell'area del Lussemburgo per liberare il destro ma la sua conclusione viene deviata in angolo.

Azzurri galvanizzati e sulle ali dell'entusiasmo vanno ancora alla conclusione potentissima dal limite dell'area da parte di Bartesaghi, ma la palla finisce alta. Successivamente azzurri ancora vicini al raddoppio con una palla da sinistra che attraversa l'area di rigore, arriva Fini che calcia di prima intenzione ma non trova la porta. Ancora occasioni a pioggia per l'Italia con Pisilli e non solo, anche Camarda di testa ha tentato di sorprendere il portiere del Lussemburgo ma senza trovare il gol. Al triplice fischio e dopo una girandola di cambi da parte delle due squadre è l'Italia a vincere e a sorridere finalmente dopo il disastro Mondiali.