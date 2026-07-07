Il Belgio elimina gli Stati Uniti dai Mondiali e festeggia ballando la ‘Trump Dance’: “Ribalta questa”

Il Belgio batte gli Stati Uniti ai Mondiali qualificandosi ai quarti. Lukaku e compagni, dopo il quarto gol, festeggiano ballando la ‘Trump Dance’.

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Tanto rumore per nulla. Gli Stati Uniti sono fuori dai Mondiali. Nemmeno il clamoroso annullamento della squalifica di Balogun voluto dalla FIFA "su suggerimento" del presidente americano Donald Trump è riuscito a cambiare le sorti di una partita che il Belgio si è portato a casa con merito. Il 4-1 sulla nazionale di Pochettino certifica la qualità di una squadra come quella di Rudi Garcia, capace di essere pericolosa e imprevedibile in ogni momento. Ma l'argomento Trump e Balogun, affrontati anche dallo stesso Rudi Garcia nella conferenza stampa della vigilia e che per certi versi ha indignato l'intero mondo del calcio, si è trascinato inevitabilmente anche in campo.

Sono diventate infatti virali le immagini dell'esultanza del Belgio dopo il quarto gol segnato in pieno recupero. I giocatori, capito che ormai il risultato era acquisito e la qualificazione ai quarti conquistata, si sono lasciati andare a un'esultanza provocatoria e goliardica proprio nei confronti del presidente americano imitando la sua celebra ‘Trump Dance'. Una sorta di rivalsa dopo quanto accaduto nelle ore precedenti alla partita. Non contento, anche l'account social del Belgio esulta per la qualificazione ai quarti alludendo a qualcosa che sembra proprio relativo alla vicenda Balogun: "Ribalta questa decisione".

L'account ufficiale della nazionale belga infatti ha pubblicato a fine partita il post della vittoria del Belgio sugli Stati Uniti in cui ritrae due foto di Lukaku in festa scrivendo: "Overturn this (ribalta questa decisione ndr)" in riferimento proprio alla revoca della squalifica per Balogun voluta da Trump dopo una telefonata al presisente della FIFA Infantino, così da permettergli di giocare proprio contro i belgi. Un messaggio diretto a Trump dunque, ma senza mai nominarlo.

Così il Belgio ha deciso di rispondere al presidente americano per quella che per tutti è stata considerata come un'autentica ingiustizia che è andata a intaccare i valori dello sport, soprattutto la lealtà. Una dimostrazione di forza sul campo quella della squadra di Rudi Garcia che ha ottenuto con merito questa vittoria, grazie alla doppietta di De Ketelaere, Vanaken e Lukaku, cancellando in un attimo quanto di buono era stato sicuramente fatto anche dagli Stati Uniti di Pochettino finora in questi Mondiali.

E c'è già chi negli Stati Uniti parla di "maledizione Trump". Sui social in tanti hanno paragonato l'eliminazione degli Stati Uniti dai Mondiali, ad altri eventi sportivi che hanno visto perdere le varie squadre americane proprio dopo l'interessamento dello stesso presidente Trump all'evento. La sconfitta dei Knicks durante le finali Nba nell’unica gara disputata alla presenza del presidente, ma anche il pronostico di Trump sulla vittoria dei Kansas City Chiefs al Super Bowl messi poi ko in maniera netta dagli Eagles, fino alla sua presenza dello stesso presidente alla Ryder Cup con gli Stati Uniti sconfitti dall’Europa.