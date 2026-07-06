Portogallo-Spagna LIVE ai Mondiali 2026, diretta tv su Rai e DAZN: a che ora vedere la partita

Il Portogallo ha chiuso il Gruppo K da secondo in classifica, qualificandosi alla fase a eliminazione diretta. Nei sedicesimi ha affrontato e battuto la Croazia 2-1 con gol di Cristiano Ronaldo, pareggio di Perisic e raddoppio in pieno recupero di Gonçalo Ramos. Sul risultato finale ha pesato anche l'annullamento della rete di Gvardiol dei balcanici per un fuorigioco impercettibile e rilevato dalla tecnologia Trionda.