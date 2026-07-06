Portogallo-Spagna LIVE ai Mondiali 2026, diretta tv su Rai e DAZN: a che ora vedere la partita

Portogallo–Spagna è la partita di oggi, 6 luglio, degli ottavi di finale dei Mondiali 2026. Si gioca alle 21 all'At&T Stadium di Arlington, in Texas, e sarà visibile in chiaro gratis su Rai 1 e su DAZN. Diretta streaming su Rai Play e DAZN. Chi vince e passa il turno incrocerà ai quarti la vincente di Stati Uniti-Belgio, in campo dopo la mezzanotte (ore 2 italiane) tra le polemiche per la squalifica sospesa a Balogun. Dopo il successo della Norvegia, che ha eliminato il Brasile, e dell'Inghilterra sul Messico, trascinata da Bellingham e Kane, la sfida tra i lusitani e le Furie Rosse è il un big match molto atteso in particolare per Cristiano Ronaldo.
Il cammino della Spagna
La Spagna è arrivata alla sfida col Portogallo negli ottavi di finale dopo aver battuto nei sedicesimi con un risultato molto netto (3-0) l'Austria, reduce dalla partita biscotto con l'Algeria. In precedenza, le Furie Rosse avevano chiuso al comando il Gruppo H della fase a gironi.
Il cammino del Portogallo
Il Portogallo ha chiuso il Gruppo K da secondo in classifica, qualificandosi alla fase a eliminazione diretta. Nei sedicesimi ha affrontato e battuto la Croazia 2-1 con gol di Cristiano Ronaldo, pareggio di Perisic e raddoppio in pieno recupero di Gonçalo Ramos. Sul risultato finale ha pesato anche l'annullamento della rete di Gvardiol dei balcanici per un fuorigioco impercettibile e rilevato dalla tecnologia Trionda.
I risultati delle partite degli ottavi di finale
Le partite degli ottavi di finale dei Mondiali finora giocate sono:
Canada-Marocco 0-3
Paraguay-Francia 0-1
Brasile-Norvegia 1-2
Messico-Inghilterra 2-3
Dove vedere Portogallo-Spagna ai Mondiali oggi in tv su Rai e DAZN
Portogallo-Spagna è visibile in diretta TV e in chiaro gratis su Rai 1 a partire dalle 21: telecronaca di Dario Di Gennaro, affiancato da Stefano Sorrentino per il commento tecnico. Su DAZN (ma solo per abbonati) è Pierluigi Pardo a raccontare la partita assieme a Massimo Ambrosini. Match trasnesso a che in diretta streaming sia su Rai Play sia su DAZN.