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Portogallo-Spagna LIVE ai Mondiali 2026, diretta tv su Rai e DAZN: a che ora vedere la partita

La partita dei Mondiali 2026 in diretta da Arlington, in Texas: tutti gli aggiornamenti live e il risultato di Portogallo-Spagna, partita degli ottavi di finale.

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6 Luglio 2026 , 18:00
A cura di Maurizio De Santis
La diretta live di Portogallo–Spagna, ottavi dei Mondiali in tv su Rai e DAZN.
La diretta live di Portogallo–Spagna, ottavi dei Mondiali in tv su Rai e DAZN.

PortogalloSpagna è la partita di oggi, 6 luglio, degli ottavi di finale dei Mondiali 2026. Si gioca alle 21 all'At&T Stadium di Arlington, in Texas, e sarà visibile in chiaro gratis su Rai 1 e su DAZN. Diretta streaming su Rai Play e DAZN. Chi vince e passa il turno incrocerà ai quarti la vincente di Stati Uniti-Belgio, in campo dopo la mezzanotte (ore 2 italiane) tra le polemiche per la squalifica sospesa a Balogun. Dopo il successo della Norvegia, che ha eliminato il Brasile, e dell'Inghilterra sul Messico, trascinata da Bellingham e Kane, la sfida tra i lusitani e le Furie Rosse è il un big match molto atteso in particolare per Cristiano Ronaldo.

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Mondiali di calcio 2026
18:20

Il cammino del Portogallo

Il Portogallo ha chiuso il Gruppo K da secondo in classifica, qualificandosi alla fase a eliminazione diretta. Nei sedicesimi ha affrontato e battuto la Croazia 2-1 con gol di Cristiano Ronaldo, pareggio di Perisic e raddoppio in pieno recupero di Gonçalo Ramos. Sul risultato finale ha pesato anche l'annullamento della rete di Gvardiol dei balcanici per un fuorigioco impercettibile e rilevato dalla tecnologia Trionda.

A cura di Maurizio De Santis
18:10

I risultati delle partite degli ottavi di finale

Le partite degli ottavi di finale dei Mondiali finora giocate sono:

Canada-Marocco 0-3
Paraguay-Francia 0-1
Brasile-Norvegia 1-2
Messico-Inghilterra 2-3

A cura di Maurizio De Santis
18:00

Dove vedere Portogallo-Spagna ai Mondiali oggi in tv su Rai e DAZN

Portogallo-Spagna è visibile in diretta TV e in chiaro gratis su Rai 1 a partire dalle 21: telecronaca di Dario Di Gennaro, affiancato da Stefano Sorrentino per il commento tecnico. Su DAZN (ma solo per abbonati) è Pierluigi Pardo a raccontare la partita assieme a Massimo Ambrosini. Match trasnesso a che in diretta streaming sia su Rai Play sia su DAZN.

A cura di Maurizio De Santis
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