Grecia-Italia oggi, dove vedere l’amichevole in TV in chiaro e in streaming: orario e formazioni

Oggi, domenica 7 giugno 2026, l’Italia gioca in Grecia la seconda amichevole con Silvio Baldini come CT della Nazionale maggiore ad interim prima delle elezioni FIGC e la nomina del nuovo selezionatore. Ore 21:00 il fischio d’inizio, diretta in chiaro su Rai 1.

Dopo la vittoria in casa del Lussemburgo, per l’Italia guidata da Silvio Baldini è già tempo di tornare in campo. Gli Azzurri saranno impegnati in Grecia per la seconda amichevole internazionale, una sfida importante per proseguire il percorso di crescita della squadra e preparare il futuro in vista della nomina del nuovo commissario tecnico. La gara è in programma oggi, domenica 7 giugno 2026, alle ore 21:00 presso il Pankritio Stadium di Heraklion, nella splendida cornice dell’isola di Creta.

In attesa di capire come finirà la corsa alla presidenza della FIGC, con Giovanni Malagò e Giancarlo Abete che si contendono il timone dell'intero movimento calcistico, per questa finestra internazionale la Nazionale Italiana affidata a Silvio Baldini è chiamata al secondo impegno in pochi giorni e scenderà in campo contro la Grecia di Ivan Jovanovic, mettendo alla prova di nuovo il gruppo giovanissimo chiamato dal CT ad interim.

Non ci sarà Marco Palestra, che ha lasciato il ritiro di Coverciano e non seguirà il gruppo a Creta: i giocatori a disposizione del CT sono 24 per l'ultimo impegno stagionale della Nazionale. Nelle scorse ore si è parlato molto dei metodi di allenamento di Baldini: l'allenatore toscano ha riproposto in Nazionale la benda su un occhio, già utilizzato con successo in altre esperienze, per migliorare concentrazione, percezione e riflessi dei giocatori.

Dove vedere la partita Grecia-Italia in diretta TV e streaming: il canale in chiaro

La partita amichevole tra Grecia e Italia sarà trasmessa gratuitamente dalla Rai. L’incontro andrà in onda su Rai 1 HD, il principale canale del servizio pubblico, con il racconto della gara affidato ad Alberto Rimedio e Lele Adani, affiancato da collegamenti, analisi e commenti prima e dopo il match. Chi desidera seguire l’evento online potrà farlo senza costi tramite RaiPlay, la piattaforma streaming della Rai utilizzabile su smartphone, tablet, smart TV e PC dopo una semplice registrazione gratuita.

Le probabili formazioni dell'amichevole Grecia-Italia

Silvio Baldini sembra orientato a proseguire col 4-3-3 con Cherubini, Pio Esposito e Koleosho nel tridente. Jovanovic con Ioannidis punta centrale.

Grecia (4-2-3-1): Tzolakis; Rota, Mavropanos, Koulierakis, Tsimikas; Siopis, Mantalos; Masouras, Bakasetas, Pelkas; Ioannidis. Ct. Jovanovic.

Italia (4-3-3): Donnarumma; Favasuli, Comuzzo, Chiarodia, Bartesaghi; Pisilli, Lipani, Ndour; Cherubini, Pio Esposito, Koleosho. Ct. Baldini.