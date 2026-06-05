Il metodo Baldini sbarca in Nazionale: allenamenti con la benda per la concentrazione e i riflessi

Silvio Baldini ha riproposto in Nazionale il metodo di allenamento con una benda su un occhio, già utilizzato con successo in altre esperienze per migliorare concentrazione, percezione e riflessi dei giocatori.

Silvio Baldini ha introdotto anche nel ritiro della Nazionale Italiana una particolare esercitazione già adottata durante la sua esperienza al Pescara, culminata con la vittoria dei playoff di Serie C nella stagione 2024/25.

Durante alcune fasi dell’allenamento, infatti, i calciatori lavorano con un occhio coperto da una benda, una tecnica utilizzata anche in altri sport come la boxe.

L’obiettivo è sviluppare percezione degli spazi, visione periferica, rapidità di reazione e capacità di concentrazione. Limitando temporaneamente il campo visivo, i giocatori sono costretti a elaborare più velocemente le informazioni e ad adattarsi a situazioni di maggiore difficoltà, con benefici sia sul piano tecnico sia su quello mentale.

Una ricerca pubblicata su Acta Gymnica nel 2023, condotta su giovani calciatori Under 14, ha integrato esercizi tecnici con limitazione temporanea della vista all’interno del programma di allenamento. I ragazzi che hanno svolto queste attività hanno ottenuto prestazioni migliori nei tempi di esecuzione e hanno commesso meno errori rispetto ai coetanei del gruppo di controllo.

Secondo gli studiosi, questo approccio può favorire lo sviluppo delle capacità tecniche, con effetti che emergono anche quando gli atleti tornano ad allenarsi in normali condizioni visive.

Risultati incoraggianti sono emersi anche da metodologie simili, come il training con occhiali stroboscopici, che alternano momenti di visione e oscuramento. In uno studio durato dodici settimane e condotto su calciatori universitari, questa pratica ha prodotto miglioramenti nell’equilibrio sia statico sia dinamico.

Ulteriori conferme arrivano da una meta-analisi pubblicata nel 2024 su Sports Medicine, secondo cui le tecniche di “temporal occlusion” basate su stimoli video — che prevedono brevi interruzioni della visione durante esercizi cognitivi — possono aumentare la capacità di anticipazione visiva e la precisione dei movimenti in diverse discipline sportive.

Baldini ripropone in Nazionale gli allenamenti con la benda

Le sessioni durano circa venti minuti e sono articolate in tre momenti: inizialmente viene coperto l’occhio dominante, poi quello non dominante e infine gli esercizi vengono svolti senza alcuna benda, per verificare gli effetti del lavoro svolto.

L'Italia si prepara per l'amichevole contro la Grecia dopo la vittoria in Lussemburgo: per Silvio Baldini resta ora un ultimo impegno alla guida della Nazionale Maggiore come CT ad interim in attesa della nomina del nuovo selezionatore dopo le elezioni del presidente della FIGC del prossimo 22 giugno. Successivamente tornerà a dedicarsi all’Under 21, proseguendo il proprio percorso all’interno del progetto tecnico azzurro.