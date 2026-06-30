Francia-Svezia LIVE ai Mondiali 2026, diretta tv su Rai e DAZN: a che ora vedere la partita

Francia e Svezia giocano alle 23 uno dei sedicesimi di finale dei Mondiali 2026 al New York/New Jersey Stadium di East Rutherford. Chi vince e passa il turno, negli ottavi incrocia il Paraguay che ha eliminato a sorpresa la Germania. E, calendario alla mano, può affrontare nei quarti la vincente di Marocco-Canada.
A seguire, nella notte del 1° luglio (ore 3 italiane) c'è Messico-Ecuador. Tutte le gare sono in diretta e in esclusiva su DAZN. Francia-Svezia è visibile in chiaro sulla Rai.
Dove si giocano oggi le partite dei Mondiali
Di seguito la programmazione delle partite di oggi con indicazione di orario e stadio.
ore 23 Francia – Svezia (New York New Jersey Stadium)
dopo la mezzanotte
ore 3 Messico – Ecuador (Mexico City Stadium)
I risultati e la classifica della fase a gironi
La Francia è arrivata ai sedicesimi di finale da prima del girone I con 9 punti, frutto di tre vittorie, 10 gol fatti e 2 subiti (+8 differenza reti). La Svezia si è qualificata come una delle migliori terze piazzate in virtù dei 4 punti raccolti nel Gruppo F e con una differenza reti (0) favorevole.
I risultati delle partite del giorno precedente
Brasile-Giappone 2-1, Germania-Paraguay 3-4 dcr (1-1), Olanda-Marocco 2-3 dcr (1-1) sono i risultato dei sedicesimi di finale delle partite giocate ieri, 29 giugno.
Dove vedere Francia-Svezia ai Mondiali oggi in tv su Rai e DAZN
Francia-Svezia va in onda a partire dalle 23 in diretta tv. In chiaro e gratis è possibile seguire la partita su Rai 1, con telecronaca di Dario Di Gennaro e commento tecnico di Daniele Adani. A raccontare il match su DAZN è Pierluigi Pardo, che ha accanto a sé Antonio Di Gennaro. Diretta streaming gratuita su Rai Play, per abbonati su DAZN.