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Francia-Svezia LIVE ai Mondiali 2026, diretta tv su Rai e DAZN: a che ora vedere la partita

La partita dei Mondiali 2026 in diretta da New York: tutti gli aggiornamenti live e i risultati di Francia-Svezia, gara dei sedicesimi di finale.

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30 Giugno 2026, 20:00
A cura di Maurizio De Santis
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Francia e Svezia giocano alle 23 uno dei sedicesimi di finale dei Mondiali 2026 al New York/New Jersey Stadium di East Rutherford. Chi vince e passa il turno, negli ottavi incrocia il Paraguay che ha eliminato a sorpresa la Germania. E, calendario alla mano, può affrontare nei quarti la vincente di Marocco-Canada.

A seguire, nella notte del 1° luglio (ore 3 italiane) c'è Messico-Ecuador. Tutte le gare sono in diretta e in esclusiva su DAZN. Francia-Svezia è visibile in chiaro sulla Rai.

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21:00

Dove si giocano oggi le partite dei Mondiali

Di seguito la programmazione delle partite di oggi con indicazione di orario e stadio.

ore 23 Francia – Svezia (New York New Jersey Stadium)
dopo la mezzanotte
ore 3 Messico – Ecuador (Mexico City Stadium)

A cura di Maurizio De Santis
20:30

I risultati e la classifica della fase a gironi

La Francia è arrivata ai sedicesimi di finale da prima del girone I con 9 punti, frutto di tre vittorie, 10 gol fatti e 2 subiti (+8 differenza reti). La Svezia si è qualificata come una delle migliori terze piazzate in virtù dei 4 punti raccolti nel Gruppo F e con una differenza reti (0) favorevole.

A cura di Maurizio De Santis
20:10

I risultati delle partite del giorno precedente

Brasile-Giappone 2-1, Germania-Paraguay 3-4 dcr (1-1), Olanda-Marocco 2-3 dcr (1-1) sono i risultato dei sedicesimi di finale delle partite giocate ieri, 29 giugno.

A cura di Maurizio De Santis
20:00

Dove vedere Francia-Svezia ai Mondiali oggi in tv su Rai e DAZN

Francia-Svezia va in onda a partire dalle 23 in diretta tv. In chiaro e gratis è possibile seguire la partita su Rai 1, con telecronaca di Dario Di Gennaro e commento tecnico di Daniele Adani. A raccontare il match su DAZN è Pierluigi Pardo, che ha accanto a sé Antonio Di Gennaro. Diretta streaming gratuita su Rai Play, per abbonati su DAZN.

A cura di Maurizio De Santis
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