Francia-Svezia LIVE ai Mondiali 2026, diretta tv su Rai e DAZN: a che ora vedere la partita

Francia e Svezia giocano alle 23 uno dei sedicesimi di finale dei Mondiali 2026 al New York/New Jersey Stadium di East Rutherford. Chi vince e passa il turno, negli ottavi incrocia il Paraguay che ha eliminato a sorpresa la Germania. E, calendario alla mano, può affrontare nei quarti la vincente di Marocco-Canada.

A seguire, nella notte del 1° luglio (ore 3 italiane) c'è Messico-Ecuador. Tutte le gare sono in diretta e in esclusiva su DAZN. Francia-Svezia è visibile in chiaro sulla Rai.