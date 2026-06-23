È morta la madre di Didier Deschamps, il ct lascia lascia i Mondiali e torna subito a casa

In seguito al grave lutto che lo ha colpito, non sarà in panchina ai Mondiali in occasione dell’ultima partita del girone I contro la Norvegia.

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È morta la madre di Didier Deschamps, il commissario tecnico della Francia ha subito organizzato il viaggio di ritorno appena appresa la notizia. Per questo motivo non sarà in panchina ai Mondiali in occasione dell'ultima partita del girone I contro la Norvegia, sfida decisiva per il primato del gruppo (entrambe sono a quota 6 punti ma la differenza reti premia i transalpini). A dare l'annuncio del grave lutto è stata la federazione transalpina in una nota ufficiale.

"Didier Deschamps non potrà dirigere gli allenamenti in vista della partita Norvegia-Francia – si legge nel comunicato della FFF – . Non sarà presente in panchina per l'ultima partita del Gruppo I in programma venerdì. L'allenatore ha appreso questa mattina della morte della madre e tornerà in Francia per partecipare al funerale. In questo momento di immenso dolore, auguriamo all'allenatore e alla sua famiglia tanta forza e assicuriamo loro il sostegno di tutta la Federazione".

Il vice Stephan in panchina contro la Norvegia

Chi prenderà il suo posto? È la stessa Federazione a chiarire che ricoprire l'incarico sarà il vice di Deschamps. "In accordo con Philippe Diallo, presidente della Federazione calcistica francese, attualmente al ritiro della nazionale, Deschamps ha affidato al vice allenatore Guy Stephan la responsabilità di guidare la squadra fino al suo ritorno". Assistente di Didier Deschamps dal 2009, anno in cui ha iniziato la sua avventura all'Olympique de Marseille, toccherà Stephan la responsabilità di guidare la nazionale.

Guy Stephan, vice ct della Francia, accanto a Didier Deschamps.

Quattro anni fa Didier Deschamps aveva già perso il padre durante un raduno della nazionale in vista della Nations League. Era maggio 2022, allora il commissario tecnico dei "galletti" ricevette il sostegno di tutta la squadra oltre che della stessa Federazione: gli venne reso omaggio con un minuto di silenzio durante l'allenamento e non gli fu possibile essere al timone della squadra nella sfida contro la Danimarca del 3 giugno. Il suo assistente di lunga data, Guy Stéphan, lo sostituì anche all'epoca (vinsero gli scandinavi 2-1).

Venerdì la sfida decisiva per la vetta del girone con la Norvegia

La Francia si è già qualificata per la fase a eliminazione diretta dopo aver battuto il Senegal per 3-1 e l'Iraq per 3-0 nelle prime due partite. La prima partita a eliminazione diretta è in programma per il 30 giugno a New York o a Dallas, a seconda della classifica finale del girone e di come andrà proprio contro la Norvegia (venerdì 26 giugno alle 21).